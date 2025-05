Festa dei Lavoratori buon primo maggio operaio e contadino Ma anche professionista e politico

buona parte del mondo si celebra una Festa che vale anche nella qualità di uno dei simboli inconfondibili dell’avanzamento del Progresso. Oggi ricorre la Festa dei Lavoratori, in teoria un’ occasione perché sia reso omaggio a quanti si dedicano, cercando di esprimersi al meglio, alla principale incombenza del proprio genere, vale a dire l’impegno a fare sempre meglio. Sarà perché, almeno per una buona parte, il genere umano considera come fisiologico l’onere di mettersi “al pezzo” quotidianamente, potrebbe sfuggire il concetto che i progressi che esso stesso ha fatto, sono da collegare prevalentemente alla sua attività lavorativa. In essa va inserita la ricerca scientifica che lascia al caso e alla fortuitá ben poco margine di influenza. 🔗 Come tutti gli anni ormai da circa un secolo e mezzo, ina parte del mondo si celebra unache valenella qualità di uno dei simboli inconfondibili dell’avanzamento del Progresso. Oggi ricorre ladei, in teoria un’ occasione perché sia reso oa quanti si dedicano, cercando di esprimersi al meglio, alla principale incombenza del proprio genere, vale a dire l’impegno a fare sempre meglio. Sarà perché, almeno per unaa parte, il genere umano considera come fisiologico l’onere di mettersi “al pezzo” quotidianamente, potrebbe sfuggire il concetto che i progressi che esso stesso ha fatto, sono da collegare prevalentemente alla sua attività lavorativa. In essa va inserita la ricerca scientifica che lascia al caso e alla fortuitá ben poco margine di influenza. 🔗 Ildenaro.it

