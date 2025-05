Festa amara per i metalmeccanici Più di duemila i posti a rischio

duemila posti a rischio. Primo maggio amaro per i metalmeccanici in Brianza. Tante le crisi aperte sul territorio, anche di imprese importanti in Italia e nel mondo.A cominciare da St, dopo l'annuncio "di almeno 800 esuberi", ma per i sindacati "conti alla mano si arriverà a più di 1.400". Un finale ancora da scrivere, due i tavoli aperti sulla vertenza: uno a Roma, l'altro in Regione Lombardia. Obiettivo, "salvare occupazione e prospettive del sito di Agrate", cuore della multinazionale dei semiconduttori. Conto alla rovescia anche per Candy: il 30 giugno dalle linee di Brugherio uscirà l'ultima lavatrice della storia: "Bisogna vigilare sulla riconversione", dice Enrico Vacca, alla guida della Fim brianzola. Una metamorfosi che "si porta via un altro tassello delle nostre produzioni – aggiunge Pietro Occhiuto, segretario della Fiom provinciale – è uno dei momenti più difficili vissuti dall'industria in questo pezzo di Lombardia".

