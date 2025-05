Festa a Tredozio s' inaugura la cucina delle scuole | Un risultato ottenuto grazie a tanta solidarietà

Festa a Tredozio. S'inaugura alle scuole provvisorie di via Bachelet la cucina alla presenza del Centro Studi Rotariani e del Distretto 2071 del Rotary Internazionale, rappresentanti del Comitato dei Genitori ed una delegazione dell’Amministrazione comunale. "Apriremo le porte. 🔗 Forlitoday.it - Festa a Tredozio, s'inaugura la cucina delle scuole: "Un risultato ottenuto grazie a tanta solidarietà" Sabato mattina di. S'alleprovvisorie di via Bachelet laalla presenza del Centro Studi Rotariani e del Distretto 2071 del Rotary Internazionale, rappresentanti del Comitato dei Genitori ed una delegazione dell’Amministrazione comunale. "Apriremo le porte. 🔗 Forlitoday.it

Su altri siti se ne discute

festa del papà. davide vinciprova inaugura la campagna di sensibilizzazione nazionale sull’uguaglianza genitoriale e sulla tutela delle relazioni familiari - La società ed i continui mutamenti. Il rapporto tra uomo e donna ridotto ai minimi storici. Figuriamoci in un contesto come quello familiare, dove una coppia su due, in caso di separazione inizia una guerra senza confini, eppure dopo l’avvento del tour nazionale della... 🔗milanotoday.it

Inaugura "Battirame11": festa, mercatino e street food - Un nuovo spazio per i grandi eventi a Bologna, unico perché nasce da una formula e da una storia che non hanno precedenti né uguali. È il Battirame11 che verrà inaugurato nella sua rinnovata e più ampia versione sabato 5 aprile alle 19 con una serata speciale a inviti e poi sarà aperto a tutta la... 🔗bolognatoday.it

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗palermotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festa a Tredozio, s'inaugura la cucina delle scuole: Un risultato ottenuto grazie a tanta solidarietà. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media