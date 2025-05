Festa 1 Maggio Calderone | Inversione di rotta sugli stipendi nessuna rivolta dopo l’addio al Reddito di cittadinanza

Calderone ha affrontato il tema degli stipendi in Italia, rispondendo all’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui salari.L'articolo Festa 1° Maggio, Calderone: “Inversione di rotta sugli stipendi, nessuna rivolta dopo l’addio al Reddito di cittadinanza” . 🔗 Nel corso di un’intervista a “Il Giornale”, la ministra del Lavoro Marinaha affrontato il tema degliin Italia, rispondendo all’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui salari.L'articolo1°: “dialdi” . 🔗 Orizzontescuola.it

Week end lungo 1°-4 maggio a Firenze e in Toscana: festa del lavoro, musei gratis, spettacoli, eventi - Le manifestazioni del 1° Maggio; la Domenica metropolitana e quella al Musei, la festa alle Cascine; il War Requiem di Britten e il Gran Galà Lulli al Maggio, la Mostra dell'Artigianato e quella dei fiori L'articolo Week end lungo 1°-4 maggio a Firenze e in Toscana: festa del lavoro, musei gratis, spettacoli, eventi proviene da Firenze Post. 🔗.com

Festa dei lavoratori, i supermercati aperti a Livorno il 1 maggio: gli orari - Nonostante la giornata di festa, giovedì 1 maggio ci sarà comunque la possibilità di potersi recare nei supermercati per compiere qualche acquisto dell'ultima ora. Diversi, infatti, i negozi che resteranno comunque aperti per cercare di rispondere alle necessità dei clienti. Di seguito è... 🔗livornotoday.it

Ascoli, festa rovinata dal dopo gara. Stop fino a maggio per il dg Verdone - La festa dell’Ascoli per l’importante exploit esterno ottenuto in casa del Pescara è stata in qualche modo rovinata dal rovente dopo gara che ha visto protagonista in negativo il direttore generale Domenico Verdone. Il dirigente bianconero, al termine di un confronto estremamente carico di tensione per l’importante posta in palio che le due squadre si sono contese, ha perso letteralmente la testa lasciandosi andare ad un comportamento poco consono nei confronti dei rappresentanti della classe arbitrale della serie C e della procura federale Figc che erano presenti all’Adriatico. 🔗sport.quotidiano.net

Calderone: "Vogliamo dedicare questo primo maggio al tema della sicurezza sul lavoro" - 'Domani è il Primo Maggio, la Festa del Lavoro e dei Lavoratori. Ed è anche il momento di riflessione importante per il Governo sulle misure che abbiamo adottato e che adotteremo sul tema del lavoro s ... 🔗informazione.it

Primo maggio 2025, Festa dei Lavoratori: come saranno utilizzati gli 1,2 miliardi di euro per la sicurezza annunciati da Giorgia Meloni - Alla vigilia del 1 maggio 2025, Festa del Lavoro, il governo ha annunciato una serie di misure per la sicurezza: i dettagli. 🔗notizie.com

Oggi, 1° maggio: Festa dei Lavoratori tra concertoni, cortei, fiere e scampagnate - A Trevignano Romano, dalle 10,00 prende il via, sul piazzale del Molo, la Festa di Primavera. È un’occasione per passeggiare sul lungo lago godendo di degustazioni, prodotti locali, artigianato, ... 🔗lagone.it