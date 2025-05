Fernandez il libro scabroso del cardinale Tucho

Tucho" Fernández, prefetto del dicastero della Dottrina della Fede dal luglio del 2023, sembra avere le orecchie tappate. O almeno non ha dato credito agli studi scientifici che hanno messo alla prova gli scritti di Maria Valtorta sulla vita di Gesù. Migliaia di pagine, raccolte principalmente nel Poema dell'Uomo-Dio, pubblicato per la prima volta nel 1956 e in seguito col titolo L'Evangelo come mi è stato rivelato.Lo sanno tutti che la Parola di Dio non ha bisogno di aggiunte e, dopo la morte dell'ultimo apostolo, la rivelazione si è conclusa. Questo non ha impedito a Gesù Cristo di manifestarsi, nel corso dei secoli successivi, con le apparizioni "private" del Sacro Cuore e della Divina Misericordia, culti entrambi particolarmente cari a Papa Francesco di felice memoria.

