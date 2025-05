Fermo Villa Vitali riapre | lo storico parco riportato allo splendore

Fermo, 1 maggio 2025 – Dopo i lavori di recupero con fondi PNRR, riapre il parco di Villa Vitali, un luogo caro a generazioni di fermani, uno spazio verde e pulito. L’appuntamento è per sabato 3 maggio alle ore 17. Accanto all’arena già sede di spettacoli e punto di riferimento della cultura nei mesi estivi, sorge lo storico parco che si presenterà in tutta la sua straordinaria bellezza, dagli spazi verdi agli alberi secolari, fino alla cosiddetta “ex serra calda”, immobile centrale al parco, che anticamente era utilizzato come ricovero per le piante esotiche nella stagione invernale e che grazie al nuovo progetto di recupero e rigenerazione sarà un punto di prima accoglienza, di informazione al pubblico, di aule didattiche. Uno spazio che permetterà, attraverso sistemi didattici analogici e digitali di approfondire la conoscenza scientifica e culturale del parco, ovvero la parte botanica, storica, artistica e archeologica. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Fermo, Villa Vitali riapre: lo storico parco riportato allo splendore , 1 maggio 2025 – Dopo i lavori di recupero con fondi PNRR,ildi, un luogo caro a generazioni di fermani, uno spazio verde e pulito. L’appuntamento è per sabato 3 maggio alle ore 17. Accanto all’arena già sede di spettacoli e punto di riferimento della cultura nei mesi estivi, sorge loche si presenterà in tutta la sua straordinaria bellezza, dagli spazi verdi agli alberi secolari, fino alla cosiddetta “ex serra calda”, immobile centrale al, che anticamente era utilizzato come ricovero per le piante esotiche nella stagione invernale e che grazie al nuovo progetto di recupero e rigenerazione sarà un punto di prima accoglienza, di informazione al pubblico, di aule didattiche. Uno spazio che permetterà, attraverso sistemi didattici analogici e digitali di approfondire la conoscenza scientifica e culturale del, ovvero la parte botanica, storica, artistica e archeologica. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

