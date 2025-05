Fermo in Acquerello torna la due giorni dedicata all’arte

torna FermoInAcquarello, il festival internazionale che ogni anno trasforma la città di Fermo in un centro di dialogo e sperimentazione attorno al mondo dell’Acquerello. Giunto alla sua quarta edizione, il festival è promosso dall’Associazione FermoInAcquarello, parte della rete delle CittàInAcquarello, con il patrocinio del Comune di Fermo e curato dal direttore artistico Mattia Nasini, presidente dell’associazione.Il tema scelto per l’edizione 2025 è "Architettura": una riflessione artistica sul paesaggio costruito, sugli spazi urbani, sulla memoria dei luoghi e sull’estetica delle forme architettoniche, affrontata attraverso il linguaggio fluido e potente dell’Acquerello.Il festival offrirà una grande collettiva internazionale con le opere di 30 maestri acquerellisti provenienti da vari Paesi; tre mostre personali: la doppia personale di Massimiliano Iocco e Roberto Zangarelli, e la mostra congiunta di Giovanni Balzarani e Igor Sava, entrambe incentrate sull’interpretazione pittorica dell’architettura. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Fermo in Acquerello, torna la due giorni dedicata all’arte Dal 2 al 4 maggioInAcquarello, il festival internazionale che ogni anno trasforma la città diin un centro di dialogo e sperimentazione attorno al mondo dell’. Giunto alla sua quarta edizione, il festival è promosso dall’AssociazioneInAcquarello, parte della rete delle CittàInAcquarello, con il patrocinio del Comune die curato dal direttore artistico Mattia Nasini, presidente dell’associazione.Il tema scelto per l’edizione 2025 è "Architettura": una riflessione artistica sul paesaggio costruito, sugli spazi urbani, sulla memoria dei luoghi e sull’estetica delle forme architettoniche, affrontata attraverso il linguaggio fluido e potente dell’.Il festival offrirà una grande collettiva internazionale con le opere di 30 maestri acquerellisti provenienti da vari Paesi; tre mostre personali: la doppia personale di Massimiliano Iocco e Roberto Zangarelli, e la mostra congiunta di Giovanni Balzarani e Igor Sava, entrambe incentrate sull’interpretazione pittorica dell’architettura. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

