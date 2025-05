Fermare le stragi sul lavoro | L’IA per diffondere la sicurezza

lavoro ed è diventato l’inno della neonata associazione "sicurezza apprendimento e formazione efficace". Creata con lo scopo di prevenire e combattere le stragi nei luoghi di lavoro e Fermare le "morti bianche", riunisce tecnici della prevenzione, rappresentanti delle parti sociali, istituzioni, referenti delle categorie economiche e datoriali. Solo un anno fa, sempre nella giornata mondiale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, questo nutrito gruppo aveva dato vita alla prima "Carta fondamentale della formazione sulla sicurezza, igiene e salute".Tutto è nato a Bagno a Ripoli dal ripolese Matteo Micheli, tecnico della prevenzione insignito nel 2021 del titolo di Cavaliere al merito per l’impegno in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro. 🔗 Lanazione.it - Fermare le stragi sul lavoro: "L’IA per diffondere la sicurezza" "Pianeti Opposti" mette in musica "quelle voci che adesso non possiamo più ascoltare". La canzone, scritta e interpretata dal cantautore fiorentino Matteo Venturi in arte Kimera, è un omaggio alle vittime degli incidenti suled è diventato l’inno della neonata associazione "apprendimento e formazione efficace". Creata con lo scopo di prevenire e combattere lenei luoghi dile "morti bianche", riunisce tecnici della prevenzione, rappresentanti delle parti sociali, istituzioni, referenti delle categorie economiche e datoriali. Solo un anno fa, sempre nella giornata mondiale per lanei luoghi di, questo nutrito gruppo aveva dato vita alla prima "Carta fondamentale della formazione sulla, igiene e salute".Tutto è nato a Bagno a Ripoli dal ripolese Matteo Micheli, tecnico della prevenzione insignito nel 2021 del titolo di Cavaliere al merito per l’impegno in materia dinell’ambiente di. 🔗 Lanazione.it

Su altri siti se ne discute

IA e lavoro, ecco come dire la tua e aiutare a scrivere le regole del futuro - L’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro, perché potenzia e trasforma numerose attività che prima erano svolte esclusivamente da esseri umani. Automazione delle attività ripetitive, analisi avanzata dei dati, supporto ai professionisti, cambiamento dei modelli organizzativi oppure apertura a nuovi lavori (IA trainer, eticisti dell’IA, specialisti di prompt engineering e così via) sono soltanto alcuni esempi dei vantaggi che l’IA può offrire alla società e al mercato del lavoro. 🔗quifinanza.it

Ia, Foglieni (Aiga): “E’ cambiamento epocale, attenti a rischi ma può aiutare lavoro avvocati” - (Adnkronos) – Con l'avvento e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale "c’è in atto un cambiamento epocale. Siamo davanti a un nuovo rinascimento, un nuovo mondo. C’è chi lo guarda con diffidenza e chi vede un’opportunità per efficentare lo studio professionale. Il pro è certamente nell’agevolazione del lavoro. Il rischio è nella maggiore concorrenza tra chi si […] L'articolo Ia, Foglieni (Aiga): “E’ cambiamento epocale, attenti a rischi ma può aiutare lavoro avvocati” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Incidenti lavoro, Ricci (Cgil): “Misure concrete per fermare mattanza” - Tempo di lettura: < 1 minuto“La strage dei morti sul lavoro non si ferma. Oggi registriamo tre vittime in poche ore nel nostro Paese. In Campania siamo già a quota 5 dall’inizio dell’anno. L’ultimo, questa mattina a Sant’Antonio Abate”. E’ quanto afferma il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci. “La nostra richiesta – precisa Ricci – è sempre la stessa: servono leggi e misure concrete per fermare questa mattanza. 🔗anteprima24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fermare le stragi sul lavoro: L’IA per diffondere la sicurezza; Primo Maggio,Cgil, Cisl e Uil in piazza con lo slogan Uniti per un lavoro sicuro; Primo Maggio, i sindacati: Sicurezza sul lavoro è un diritto; A Bagno a Ripoli nasce l'Associazione 'Sicurezza Apprendimento e Formazione Efficace' per combattere le morti sul lavoro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fermare le stragi sul lavoro: "L’IA per diffondere la sicurezza" - "Pianeti Opposti" mette in musica "quelle voci che adesso non possiamo più ascoltare". La canzone, scritta e interpretata dal cantautore fiorentino Matteo Venturi in arte Kimera, è un omaggio alle vit ... 🔗lanazione.it

Morti sul lavoro, i sindacati in piazza: «Fermare la strage» - Un evento unitario in piazza Municipio. E altrettante piazze anche a Salerno, Avellino e Caserta. E il tema al centro dell’attenzione è la sicurezza sul lavoro. Focus su cui in ... 🔗ilmattino.it

Sicurezza sul lavoro, nasce l'associazione per fermare le morti bianche - Sicurezza sul lavoro, nasce l'associazione per fermare le morti bianche Un'associazione per formare le morti sul lavoro 1 Visualizzazioni Sicurezza sul lavoro, nasce l'associazione per promuovere la f ... 🔗informazione.it