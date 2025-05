Ferito in testa con il machete due a processo

E' cominciata ieri l'udienza preliminare a carico dei due marocchini, due fratelli, accusati di aver tentato di uccidere con un machete un connazionale un anno fa in via Carradori, a pochi passi da porta Santa Trinita. I due fratelli sono comparsi di fronte al giudice Del Vecchio, assistiti dagli avvocati Costanza Malerba e Federico Febbo. La vittima dell'aggressione si è costituita parte civile, assistito dall'avvocato Antonio Bertei. I due fratelli, che si trovano ancora in carcere, hanno chiesto di accedere a riti alternativi: uno ha chiesto di patteggiare una pena a tre anni e otto mesi in accordo con la procura. L'altro, invece, ha chiesto di accedere al rito abbreviato. L'udienza è stata rinviata a luglio. Secondo quanto accertato dalle indagini eseguite dai carabinieri, i due avevano aggredito il connazionale con un machete picchiandolo sulla testa.

