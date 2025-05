Femminicidio a Bitonto lutto cittadino per i funerali di Lucia Chiapperini

Bitonto si stringe intorno alla famiglia di Lucia Chiapperini, la 74enne uccisa dal marito nella propria abitazione di Mariotto il 18 aprile scorso. In occasione dei funerali della donna, che saranno celebrati domani 2 maggio, il sindaco, Francesco Paolo Ricci, ha proclamato il lutto cittadino. 🔗 Baritoday.it - Femminicidio a Bitonto, lutto cittadino per i funerali di Lucia Chiapperini si stringe intorno alla famiglia di, la 74enne uccisa dal marito nella propria abitazione di Mariotto il 18 aprile scorso. In occasione deidella donna, che saranno celebrati domani 2 maggio, il sindaco, Francesco Paolo Ricci, ha proclamato il. 🔗 Baritoday.it

Lutto cittadino per il funerale di Lucia Chiapperini - La donna è stata barbaramente uccisa dal marito a colpi di forbici. Dopo l'omicidio l'uomo chiamò le forze dell'ordine: "Sono stato io". 🔗rainews.it

