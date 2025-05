Femminicidi d’onore a quattro anni dalla morte di Saman Abbas un libro collettivo sui diritti negati delle donne migranti

Saman Abbas? E delle altre Saman che vivono in Italia oggi? Così come abbiamo archiviato in fretta le storie di Hina Saleem, Sana Cheema e quelle di tutte le altre donne uccise per onore e di cui, spesso, neppure ci si è presi la briga di imparare i nomi. quattro anni dopo la morte della giovane 18enne e dopo la sbornia mediatica, con le telecamere si sono spenti anche tanti degli appelli per il cambiamento. Mentre chi si batte contro il patriarcato in tutte le sue forme, continua la lotta e lo fa cercando di trovare spazio per le voci dimenticate delle donne. “Femminicidi d’onore. Dal processo Saman ai diritti negati delle donne migranti” – libro edito da Futura Editrice e a cura di Ilaria Boiano e Isabella Peretti – si fa carico di questo: riportare nel dibattito l’urgenza di una questione ancora troppo spesso liquidata in fretta. 🔗 Ci siamo già dimenticati di? Ealtreche vivono in Italia oggi? Così come abbiamo archiviato in fretta le storie di Hina Saleem, Sana Cheema e quelle di tutte le altreuccise per onore e di cui, spesso, neppure ci si è presi la briga di imparare i nomi.dopo ladella giovane 18enne e dopo la sbornia mediatica, con le telecamere si sono spenti anche tanti degli appelli per il cambiamento. Mentre chi si batte contro il patriarcato in tutte le sue forme, continua la lotta e lo fa cercando di trovare spazio per le voci dimenticate. “. Dal processoai” –edito da Futura Editrice e a cura di Ilaria Boiano e Isabella Peretti – si fa carico di questo: riportare nel dibattito l’urgenza di una questione ancora troppo spesso liquidata in fretta. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

