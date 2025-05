Federico Silvestri nominato amministratore delegato del Sole 24 Ore

Si è riunito ieri, sotto la presidenza di Maria Carmela Colaiacovo, il nuovo Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A. nominato dall'Assemblea degli Azionisti e che rimarrà in carica fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027. Alla Presidente Maria Carmela Colaiacovo sono state conferite le deleghe in materia di rappresentanza istituzionale della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Federico Silvestri amministratore delegato, conferendogli i relativi poteri per la carica ad eccezione di quanto riservato alla competenza esclusiva del Consiglio, nominandolo anche Chief Executive Officer incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed affidandogli i compiti previsti dal Codice di Corporate Governance.

