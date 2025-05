Federica Pellegrini salta l' intervista a Le Iene | il sospetto c' entra Sinner?

Sinner e Federica Pellegrini è palpabile. Martedì 29 aprile 2025, il campione altoatesino – numero 1 nel ranking Atp – è tornato a parlare della controversa vicenda legata alla sua squalifica per Clostebol. Ospite in esclusiva a Rai 1, ha voluto chiarire la sua posizione, rispondendo anche alle critiche ricevute dalla "Divina" e da altri colleghi del mondo sportivo, tra cui Novak ?okovi?.Ecco, il punto è che quasi in contemporanea era atteso un servizio de Le Iene incentrato proprio su Federica Pellegrini, che però non è mai andato in onda. Una coincidenza che ha sollevato più di un dubbio e di una illazione.Nel prime time della rete ammiraglia Rai, l’intervista ha catalizzato l’attenzione del pubblico. A pochi giorni dagli Internazionali di Roma, Sinner ha ripercorso il periodo della sospensione e le difficoltà che ha dovuto affrontare: dai pensieri sul ritiro, fino alla pioggia di critiche piovutagli addosso. 🔗 Liberoquotidiano.it - Federica Pellegrini, salta l'intervista a "Le Iene": il sospetto, c'entra Sinner? La tensione tra Jannikè palpabile. Martedì 29 aprile 2025, il campione altoatesino – numero 1 nel ranking Atp – è tornato a parlare della controversa vicenda legata alla sua squalifica per Clostebol. Ospite in esclusiva a Rai 1, ha voluto chiarire la sua posizione, rispondendo anche alle critiche ricevute dalla "Divina" e da altri colleghi del mondo sportivo, tra cui Novak ?okovi?.Ecco, il punto è che quasi in contemporanea era atteso un servizio de Leincto proprio su, che però non è mai andato in onda. Una coincidenza che ha sollevato più di un dubbio e di una illazione.Nel prime time della rete ammiraglia Rai, l’ha catalizzato l’attenzione del pubblico. A pochi giorni dagli Internazionali di Roma,ha ripercorso il periodo della sospensione e le difficoltà che ha dovuto affrontare: dai pensieri sul ritiro, fino alla pioggia di critiche piovutagli addosso. 🔗 Liberoquotidiano.it

Nuoto, Sara Curtis batte record Federica pellegrini nei 100 stile libero - (Adnkronos) – Sara Curtis è stata la grande protagonista della terza giornata degli Assoluti Unipol di Riccione. La 18enne piemontese ha trionfato nei 100 stile libero in 53"01 conquistano il pass iridato (tempo limite 53"8) e un pazzesco record italiano che cancella il 53"18 siglato dalla vincitrice di tutto, Federica Pellegrini, il 25 giugno 2016 […] 🔗periodicodaily.com

Federica Pellegrini di nuovo incinta? La foto col pancione e il cagnolino: "Aspettandoti" - Federica Pellegrini posta una foto della sua cagnolina Bianca appoggiata a un pancione in bella vista e scrive: “Bianca sussurra a Bianca. Aspettandoti”. Subito si scatena il gossip: la Divina è di nuovo incinta? È in arrivo una sorellina per Matilde? “Notizia pazzesca, auguri per voi”. La Divina fa chiarezza N... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

“Non cambio opinione”: Federica Pellegrini replica alle critiche per le frasi (non corrette) su Sinner - “Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere“. Con questo post pubblicato sul proprio account X, Federica Pellegrini ha risposto alle critiche per aver detto che “Sinner è stato trattato diversamente dal 99% degli altri atleti” nel corso di un’intervista concessa a La Repubblica ieri, 11 aprile 2025. 🔗ilfattoquotidiano.it

Pellegrini, l’intervista alle Iene si tinge di giallo: salta il servizio dopo le rivelazioni choc di Sinner - Dopo l'intervista di Sinner al Tg1 sarebbe dovuto andare in onda il servizio di Federica Pellegrini alle Iene. Ma della Divina nessuna traccia: cosa è successo? 🔗sport.virgilio.it

Le Iene, Federica Pellegrini diventa un caso: l’intervista sparisce dopo la bordata di Sinner su Rai1 - Il servizio dello show di Veronica Gentili sulla “Divina” non è andato in onda ieri sera dopo le parole del tennista su Rai 1: la vicenda si tinge di giallo ... 🔗libero.it

Federica Pellegrini, polemica con Thomas Ceccon: cos’è successo/ Bordate del nuotatore dopo Parigi 2024 - Federica Pellegrini e la polemica con Thomas Ceccon, cosa è successo fra i due? Le accuse del nuotatore poi la replica ... 🔗ilsussidiario.net