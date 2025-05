FC25 | EA svela i tre TOTS Highlights di Premier League con un video – Che gol!!!

EA ha svelato su X i tre TOTS Highlights della Premier League con un video che mostra quali momenti sono stati d'ispirazione per la realizzazione delle loro carte. Ecco il video con protagonisti i giocatori di Premier League James Tarkowski dell'Everton, Myles Lewis-Skelly dell'Arsenal, Kaoru Mitoma del Brighton. I TOTS di Premier League saranno svelati in maniera ufficiale domani 2 maggio alle ore 19.00. Unforgettable Highlights from an extraordinary season. Available with the full @PremierLeague #TOTS tomorrow at 6pm UK. pic.twitter.com8wjXhvHY8C— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) May 1, 2025

