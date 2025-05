Favole dell’abbandono | il nasconbici

Lortica.it - Favole dell’abbandono: il nasconbici Alla fine una bicicletta ce l’hanno tutti. Almeno una, per ogni casa. Sono oggetti comodi, semplici (beh, insomma, non sempre), pratici, pragmatici, economici (quasi sempre), silenziosi. Un po’ ingombranti, forse, se non hai un luogo dove tenerli al sicuro e devi accontentarti di un corridoio tra la porta di casa e la cucina.Ormai hanno le loro strade, le loro piste, i loro percorsi, tutelati e protetti. Sicuri, il più delle volte. E rastrelliere in ogni angolo. Porta bici, portabiciclette, sostegni per biciclette. Chiamali come ti pare ma ci sono e sono tanti e di tante forme. E, dove non ci sono, basta un muro, un albero, un cancello, un lampione, una siepe e la tua bici ha un luogo dove riposare.Non serve altro, a parte un lucchetto. Piccolo o grande dipende dall’ansia. Più o meno, chi vuole, li rompe un po’ come gli pare, siano come siano. 🔗 Lortica.it

