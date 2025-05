Far West in Consiglio comunale chiesto il processo per Bandecchi

Terni, 1 maggio 2025 – Minaccia, oltraggio e interruzione di pubblico servizio tra i reati contestati al sindaco Stefano Bandecchi. La Procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio del primo cittadino per quanto avvenuto nella tumultuosa seduta del Consiglio comunale del 28 agosto del 2023, i cui video fecero il giro d'Italia. In quell'assemblea, tra le primissime dell'amministrazione Bandecchi insediatasi nella primavera precedente, il sindaco all'inizio si rivolse duramente verso due esponenti dell'opposizione, i consiglieri Orlando Masselli e Marco Cecconi (all'epoca entrambi di FdI, ora il primo nel gruppo misto), alzandosi e dirigendosi verso i banchi della minoranza, con l'intervento della polizia locale presente in aula. Minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, minaccia ad un corpo politico sono i reati contestati.

