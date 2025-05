Fantozzi è il film del Primo Maggio che ci meritiamo

Primo Maggio: se volete davvero celebrare il lavoratore italiano, recuperate il film che, cinquant'anni dopo, resta più attuale di qualsiasi comizio. 🔗 : se volete davvero celebrare il lavoratore italiano, recuperate ilche, cinquant'anni dopo, resta più attuale di qualsiasi comizio. 🔗 Fanpage.it

Fantozzi compie 50 anni: il 27 marzo 1975 il primo film del ragioniere d'Italia - Da mezzo secolo vive nel nostro linguaggio, nelle nostre risate, nella nostra malinconia. Era il 27 marzo 1975 quando il ragionier Ugo Fantozzi faceva il suo esordio al cinema: da allora non se ne è più andato. Da personaggio immaginario nato tra libri e film a simbolo nazionale, Fantozzi è diventato una maschera collettiva, riflesso grottesco e tenerissimo delle frustrazioni italiane. Oggi, a cinquant'anni da quella prima apparizione sul grande schermo, il suo nome campeggia ancora nei dizionari sotto forma di aggettivo: "fantozziano", sinonimo di sconfitta dignitosa, umiliazione comica, ...

Fantozzi, 50 anni fa usciva il primo storico film: il calcio di Paolo Villaggio tra ironia e l'amore per la Sampdoria - 50 anni fa usciva il primo capitolo dei film di Fantozzi di Paolo Villaggio: il rapporto del comico con il calcio, tra ironia e amore per la Sampdoria 50 anni fa usciva nei cinema italiani Il primo tragico Fantozzi di Paolo Villaggio. Nell'anniversario dell'uscita del film è impossibile non ricordare quanto il calcio abbia attraversato […]

The Life of Chuck: Tom Hiddleston nel primo trailer del film di Mike Flanagan - The Life of Chuck: Tom Hiddleston nel primo trailer del film di Mike Flanagan “Ogni anno che vivi, quel mondo diventerà più grande e luminoso. E più dettagliato e complesso. Tu lo riempirai tutto. Sarà un universo.” Dopo un breve teaser, un poster e alcune immagini promozionali, NEON ci ha finalmente offerto uno sguardo approfondito all’ultimo adattamento di Stephen King di Mike Flanagan (Doctor Sleep, Gerald’s Game), The Life of Chuck, che vede Tom Hiddleston (Loki, Avengers: Doomsday) nel ruolo principale. 🔗cinefilos.it

Primo maggio al Modernissimo di Bologna - Il cinema Modernissimo di Bologna celebra la festa dei lavoratori con cinque titoli, tutti giovedì 1 maggio. Alle ore 10.30 il film "Fantozzi" di Paolo Villaggio con la più corrosiva rappresentazione ...

Risate e lacrime sul Primo Maggio - La Cineteca festeggia il Primo Maggio con cinque titoli che, attraversando la storia del cinema, hanno saputo celebrare il lavoro. Domani, quindi, già dalle 10,30, si comincia al Modernissimo con la p ...