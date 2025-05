Fabregas | Priorità al Como Roma? Mi ha cercato da giocatore

Roma per Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo ha guidato il Como verso una salvezza tranquilla e avrebbe già iniziato a programmare la prossima stagione con la società, come confermato dal ds dei lariani Carlalberto Ludi. Fabregas è tornato a parlare del suo futuro nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Non lo so, niente è ancora deciso. Ho bisogno di una breve sosta a fine campionato, di un attimo di respiro prima di sedermi al tavolo con il Como. Mi ritengo molto fortunato perché qui la gestione del quotidiano è uguale tanto che si vinca quanto che si perda. Il confronto è costante. Pretendo molto, è vero, perché una cosa che Conte mi ha insegnato e ha ripetuto giorni fa è l’essenza del nostro lavoro. 🔗 Sololaroma.it - Fabregas: “Priorità al Como. Roma? Mi ha cercato da giocatore” Negli ultimi giorni, si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardo un possibile interessamento dellaper Cesc. Il tecnico spagnolo ha guidato ilverso una salvezza tranquilla e avrebbe già iniziato a programmare la prossima stagione con la società, come confermato dal ds dei lariani Carlalberto Ludi.è tornato a parlare del suo futuro nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Non lo so, niente è ancora deciso. Ho bisogno di una breve sosta a fine campionato, di un attimo di respiro prima di sedermi al tavolo con il. Mi ritengo molto fortunato perché qui la gestione del quotidiano è uguale tanto che si vinca quanto che si perda. Il confronto è costante. Pretendo molto, è vero, perché una cosa che Conte mi ha insegnato e ha ripetuto giorni fa è l’essenza del nostro lavoro. 🔗 Sololaroma.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Como, diramata la lista dei convocati di Fabregas in vista della gara contro la Roma: convocazione a sorpresa per un giocatore - Per la gara dell’Olimpico Fabregas ha convocato anche l’ex giocatore di Everton e Tottenham: i dettagli Il Como oggi alle 18 siderà la Roma di Caludio Ranieri all’Olimpico e la squadra di Cesc Fabregas potrà contare su un’arma a sorpresa: si tratta di Dele Alli, l’ex centrocampista del Tottenham che da qualche mese si sta […] 🔗calcionews24.com

Fabregas, un percorso da predestinato: il legame col Como, la Roma e i rumors sul Milan - E chi se lo aspettava? Tutti o nessuno, non ci sono mezze misure. Il Como sta stupendo l`intero mondo della critica italiana sportiva a suon... 🔗calciomercato.com

Como-Roma, i convocati di Fabregas: prima chiamata per Alli - La Roma si prepara ad affrontare il Como con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e consolidare la corsa verso un posto in Europa. La squadra di Ranieri è reduce da dieci risultati utili consecutivi, una serie iniziata proprio dopo la sconfitta dell’andata contro la formazione di Cesc Fabregas, che ha segnato uno spartiacque nella stagione giallorossa. I convocati di Fabregas Fabregas ha diramato la lista dei convocati per la partita con la Roma, in programma domani, domenica 2 marzo, alle 18:00 allo Stadio Olimpico: prima chiamata per Dele Alli, arrivato a parametro zero nel ... 🔗sololaroma.it

Su questo argomento da altre fonti

Fabregas: La mia priorità è il Como. La Roma mi cercò quando giocavo al Chelsea; Fabregas sulla panchina di una big: l’annuncio cambia tutto; CORSPORT | Fabregas: “Ecco quando deciderò il mio futuro. Monchi mi voleva alla Roma”; Como, Fabregas: Dele Alli? Magari lo portiamo con noi! Sull'interesse della Roma.... 🔗Approfondimenti da altre fonti