Fabregas la Roma si allontana? L’offerta che fa tremare i giallorossi

Fabregas si starebbe allontanando dalla Roma? Pronta un’offerta per l’allenatore del Como che farebbe tremare i giallorossi Fabregas, la Roma si allontana? L’offerta che fa tremare i giallorossi (LaPresse) – SerieANews.comHa salvato il Como con 4 giornate d’anticipo, mostrando un calcio piacevole e moderno. Cesc Fabregas è entrato nell’elenco dei giovani allenatori più interessanti nel panorama internazionale. Seduto sulla banchina dei bianco-azzurri ha vissuto una stagione serena. La pressione era bassa, lo stesso spagnolo ha delle quote del club bianco-azzurro e con giocatori del calibro di Nico Paz e Diao ha raggiunto facilmente un obiettivo non scontato.Il rendimento della sua squadra ha attirato l’attenzione di alcuni top club europei, che hanno iniziato a chiedere informazioni sull’ex centrocampista. 🔗 Serieanews.com - Fabregas, la Roma si allontana? L’offerta che fa tremare i giallorossi Cescsi starebbendo dalla? Pronta un’offerta per l’allenatore del Como che farebbe, lasiche fa(LaPresse) – SerieANews.comHa salvato il Como con 4 giornate d’anticipo, mostrando un calcio piacevole e moderno. Cescè entrato nell’elenco dei giovani allenatori più interessanti nel panorama internazionale. Seduto sulla banchina dei bianco-azzurri ha vissuto una stagione serena. La pressione era bassa, lo stesso spagnolo ha delle quote del club bianco-azzurro e con giocatori del calibro di Nico Paz e Diao ha raggiunto facilmente un obiettivo non scontato.Il rendimento della sua squadra ha attirato l’attenzione di alcuni top club europei, che hanno iniziato a chiedere informazioni sull’ex centrocampista. 🔗 Serieanews.com

