Fabregas | Capello mi disse di essere più difensivo allora ho capito di dover continuare con la mia filosofia

Fabregas, allenatore spagnolo del Como e noto ex calciatore, è stato intervistato da Ivan Zazzaroni sulle colonne de Il Corriere dello Sport e ha trattato di svariati temi legati al suo nuovo ruolo di manager.Fabregas: «Nessuno mi ha messo in difficoltà come il Napoli di Conte»Di seguito l'intervista nei suoi punti centrali:A soli 38 anni sei già un allenatore di tendenza.«Sono giovane e credo di sapere come gira. Quando José scherzava con noi ripeteva "non mi frega niente dei momenti brutti, visto che mi mancano trent'anni da allenatore", ci faceva capire che è un lavoro molto usurante. Guardiola si è fermato un anno, e Mourinho una volta sei mesi. Negli ultimi tempi questo mestiere è cambiato e ogni tanto è necessario ricaricare le batterie. Oggi l'allenatore è tutto. È praticamente il Ceo della società senza esserlo, ci mette la faccia quando si perde, quando si vince e quando bisogna fornire delle spiegazioni».

