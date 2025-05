F1 nel GP di Miami riflettori puntati sui piloti McLaren Ferrari spera di uscire dal limbo prestazionale

Miami di F1 si disputerà domenica 3 maggio. Sarà la sesta tappa del Mondiale 2025, una delle più pesanti in assoluto, poiché contiene al suo interno una Sprint. Dunque verranno conferiti punti iridati anche al sabato, tramite la mini-gara su un terzo della distanza di quella disputata durante un GP canonico.Si riparte con gli occhi puntati soprattutto sui piloti McLaren. Oscar Piastri ha preso il comando della classifica generale, sfruttando al meglio le defaillance del più esperto (e teoricamente atteso) compagno di squadra Lando Norris. Quest'ultimo, ora scivolato a -10 dal team mate, sta venendo messo in discussione da molti addetti ai lavori, in quanto ritenuto troppo incline all'errore.Il venticinquenne britannico dovrà pertanto dare una risposta ai suoi critici, mentre il ventiquattrenne australiano – sinora impostosi in tre appuntamenti su cinque – può cavalcare le ali della credibilità, proponendosi come un serio pretendente al titolo.

