F1 Max Verstappen assente nel giovedì di Miami l’olandese sta per diventare padre

giovedì in apertura del Gran Premio. A presentare il GP di Miami, in programma domenica alle ore 22.00, ci sarebbe dovuto essere anche Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha scelto però di arrivare in Florida con un giorno di ritardo, saltando l’appuntamento con la stampa.Il motivo di questa scelta è l’attesa nascita del suo primo figlio e la vicinanza alla sua compagna Kelly Piquet, figlia del tre volte campione Nelson e già madre di una bambina (Penelope), avuta con il pilota Daniil Kvjat. Il quattro volte campione del mondo aveva già annunciato la gravidanza ai media lo scorso dicembre, rendendo la notizia pubblica attraverso un post su Instagram.La Red Bull, in una nota ufficiale, ha comunicato la notizia alla stampa, aggiungendo che Verstappen sarà regolarmente in pista domani per le prove libere. 🔗 Oasport.it - F1, Max Verstappen assente nel giovedì di Miami, l’olandese sta per diventare padre Si aprirà alle ore 19.30 il classico appuntamento della conferenza stampa piloti, prevista ogniin apertura del Gran Premio. A presentare il GP di, in programma domenica alle ore 22.00, ci sarebbe dovuto essere anche Max. Il pilota della Red Bull ha scelto però di arrivare in Florida con un giorno di ritardo, saltando l’appuntamento con la stampa.Il motivo di questa scelta è l’attesa nascita del suo primo figlio e la vicinanza alla sua compagna Kelly Piquet, figlia del tre volte campione Nelson e già madre di una bambina (Penelope), avuta con il pilota Daniil Kvjat. Il quattro volte campione del mondo aveva già annunciato la gravidanza ai media lo scorso dicembre, rendendo la notizia pubblica attraverso un post su Instagram.La Red Bull, in una nota ufficiale, ha comunicato la notizia alla stampa, aggiungendo chesarà regolarmente in pista domani per le prove libere. 🔗 Oasport.it

