F1 Lewis Hamilton | Ci sono tante cose che mi impediscono di essere costante

Lewis Hamilton si presenta con tanti interrogativi al via del week end di Miami, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato della Florida, creato attorno all’Hard Rock Stadium, il sette-volte iridato spera di avere sensazioni migliori da quelle che ci sono state nei precedenti appuntamenti del campionato con la Ferrari.“Ci sono tante cose che m’impediscono di essere costante. Anche in Mercedes i primi sei mesi furono duri. Ci si deve abituare. Sto cercando duro per adattarmi. Non so cosa aspettami qui, cercherà di fare il meglio possibile e ottimizzare la vettura. Leclerc ha fatto una grande gara a Jeddah e dobbiamo ripeterci“, ha raccontato in conferenza stampa.Vero è che Lewis si è imposto nell’unica Sprint di quest’anno, disputata a Shanghai, e negli States si replicherà. 🔗 Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Ci sono tante cose che mi impediscono di essere costante” Una chimica da trovare.si presenta con tanti interrogativi al via del week end di Miami, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato della Florida, creato attorno all’Hard Rock Stadium, il sette-volte iridato spera di avere sensazioni migliori da quelle che cistate nei precedenti appuntamenti del campionato con la Ferrari.“Ciche m’dicos. Anche in Mercedes i primi sei mesi furono duri. Ci si deve abituare. Sto cercando duro per adattarmi. Non so cosa aspettami qui, cercherà di fare il meglio possibile e ottimizzare la vettura. Leclerc ha fatto una grande gara a Jeddah e dobbiamo ripeterci“, ha raccontato in conferenza stampa.Vero è chesi è imposto nell’unica Sprint di quest’anno, disputata a Shanghai, e negli States si replicherà. 🔗 Oasport.it

Su altri siti se ne discute

F1, Lewis Hamilton: “Potevo essere un paio di decimi più avanti, ma gli altri si sono migliorati” - Lewis Hamilton si è piazzato in quinta posizione al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Cina 2025, secondo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta di un evidente passo indietro per la Ferrari rispetto alla prima parte del weekend, in cui il sette volte campione iridato aveva dominato la Sprint partendo dalla pole. Il quarantenne britannico della Rossa non è riuscito a replicare la prestazione del venerdì sul giro secco con gomme soft, pagando poco meno di tre decimi dalla pole position di Oscar Piastri e mancando l’appuntamento con la prima fila in griglia per ... 🔗oasport.it

F1, statistiche GP Bahrain 2025. Lewis Hamilton e la Ferrari sono i ‘califfi di Sakhir’ - Il Gran Premio del Bahrain sarà il quarto dei ventiquattro appuntamenti che compongono il calendario 2025 del Mondiale di Formula 1. Si correrà nella giornata di domenica 13 aprile nell’autodromo di Sakhir, palcoscenico abituale dell’evento. A differenza di quanto accaduto dal 2021 al 2024, non si tratterà però della gara inaugurale. Il prestigioso ruolo di ouverture è stato ceduto a Melbourne, tornata dunque a ricoprire il ruolo di opening. 🔗oasport.it

F1, Lewis Hamilton: “Non sono preoccupato, risolveremo i nostri problemi” - Lewis Hamilton pronto a ripartire. Non è stato un week end semplice da digerire per Lewis, passato dalla gioia della prima Sprint Race vinta in carriera proprio con la scuderia di Maranello a Shanghai (Cina), alla delusione di una gara anonima (sesto) la domenica e di una squalifica dovuta all’eccessivo consumo del “pattino” del fondo della sua Ferrari. A Suzuka (Giappone), il Re Nero spera di avere le stesse sensazioni del venerdì cinese, per dare seguito alla crescita di feeling con la macchina e il team: “Sono sicuro al 100% che possiamo risolvere tutti i problemi che abbiamo. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Carlos Sainz dice che le difficoltà di Lewis Hamilton alla Ferrari non sono sorprendenti; Formula 1. Ferrari, cosa sta succedendo davvero a Lewis Hamilton?; Lewis Hamilton affronta la minaccia di perdere due titoli mondiali di F1 a favore di George Russell.; F1 – Il “Conclave” per il successore di Lewis Hamilton è già iniziato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

F1 Miami, Hamilton: "Tante cose mi impediscono di essere costante" - Il britannico della Ferrari parla alla vigilia del weekend negli Stati Uniti. Norris: "Al momento siamo i migliori" ... 🔗msn.com

F1 GP Miami | Ferrari, Hamilton: “Tante cose mi impediscono di essere costante” - La Ferrari arriva a Miami dopo il primo podio della stagione conquistato da Leclerc a Jeddah. Cresce l'attesa per vedere, invece, Lewis Hamilton finalmente competitivo con la SF-25. Il sette volte cam ... 🔗msn.com

F1: Hamilton 'duro adattarsi, anche in Mercedes all'inizio così' - (ANSA) - ROMA, 01 MAG - 'Ci sono tante cose che m'impediscono di essere costante. Anche in Mercedes i primi sei mesi furono duri. Ci si deve ... 🔗sport.tiscali.it