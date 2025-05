F1 Lando Norris | Piastri migliore di me finora lavoro per essere più veloce a Miami

Miami, Lando Norris ottenne il tanto sospirato primo successo in F1. Una gara in cui il britannico sfruttò alla perfezione il proprio pacchetto, approfittando dell'ingresso della Safety Car funzionale alla propria strategia. E così, in vista del week end di questo campionato in Florida, l'alfiere della McLaren vuole replicare."Salire sul gradino più alto del podio era il mio sogno da bambino e farlo qui lo scorso anno è stato bellissimo, spero di poterlo rifare quest'anno. Le sfide sono le stesse di sempre ovvero gli avversari. Al momento forse siamo i migliori ma gli altri sono lì. Cercheremo di migliorare come ci proveranno gli altri, io spero in un week end pulito", ha affermato Norris in conferenza stampa."Sto lavorando per capire dove migliorare. Ma non è né mancanza di velocità né di talento.

