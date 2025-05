F1 la Sauber e la Racing Bulls presentano le nuove livree per Miami

Miami ritorna la F1. Il sesto appuntamento del Mondiale sarà ricco di appuntamenti, visto che alla classica gara della domenica si aggiungerà il giorno prima anche la gara sprint. Una tre giorni sicuramente frenetica per scuderie e piloti, ma anche uno dei Gran Premi più glamour della stagione, come dimostrano i tanti cambiamenti che le varie squadre porteranno sulle livree delle proprie auto.A cominciare è stata la Ferrari, che ha presentato ieri una nuova livrea che ha fatto anche un po' discutere. La scuderia italiana ha abbandonato in parte lo storico rosso, presentandosi con tocchi di blu elettrico caratteristico per lo sponsor HP presenti sulle ali anteriori e posteriori e con i cerchi delle ruote in bianco. Inoltre le tute dei piloti sono cambiate, visto che sono anche loro bianco-blu.

La F1 riparte da Suzuka, Lawson: "Un'emozione tornare alla Racing Bulls". Hadjar: "Vogliamo lottare per i punti" - Dopo Australia e Cina il Circus della Formula Uno riprende il proprio cammino da Suzuka, dove questo fine settimana si disputerà il Gran Premio del Giappone. Sarà la prima del 2025 con i colori della Racing Bulls di Liam Lawson, 'retrocesso' dalla Red Bull alla scuderia di Faenza dopo un inizio... 🔗ravennatoday.it

F1, Yuki Tsunoda sostituirà Liam Lawson dal GP del Giappone! Il neozelandese torna in Racing Bulls - Dopo tante indiscrezioni, ci sono i crismi dell’ufficialità. La Red Bull ha annunciato che il giapponese Yuki Tsunoda sostituirà il neozelandese Liam Lawson in vista del prossimo GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 previsto dal 4 al 6 aprile sul tracciato di Suzuka. Il 24enne nipponico avrà la possibilità di guidare la vettura di Milton Keynes dopo le tante difficoltà del neozelandese nei primi due round. 🔗oasport.it

F1, doccia gelata per la Ferrari: distacchi biblici, anche Racing Bulls e Williams davanti - Avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative per la Ferrari, che archivia un settimo ed un ottavo posto nelle prime qualifiche dell’anno andate in scena oggi sul circuito di Albert Park. Charles Leclerc e Lewis Hamilton partiranno dunque dalla quarta fila in griglia nel Gran Premio d’Australia che apre il Mondiale di Formula Uno 2025. Un risultato molto deludente per la Scuderia di Maranello, che aveva dimostrato (soprattutto con Leclerc) una buona competitività nelle prove libere del venerdì sia sul passo gara che sul giro secco con gomme soft. 🔗oasport.it

F1. Versione inedita della Kick Sauber di Hulkenberg e Bortoleto per il GP di Miami: ecco la livrea - Il glamour della Florida è pronto ad accogliere la Formula 1 per il suo steso appuntamento stagionale, il Gran Premio di Miami 2025. Per l’occasione, molti team hanno deciso di sfoggiare delle livree ... 🔗informazione.it

Kick Sauber, livrea speciale per Miami. Ma i colori restano gli stessi - La Kick Sauber ha appena annunciato la livrea con la quale correrà nel GP di Miami in programma questo weekend ... 🔗formulapassion.it

F1, GP Miami: la livrea Sauber per la gara in Florida, una versione stile 'street art' - Al 'festival delle livree speciali' partecipa anche la Sauber! A Miami il team di Hinwil con un look diverso dal solito: restano i colori nero e verde fluo a dominare la scena, ma il disegno diventa p ... 🔗sport.sky.it