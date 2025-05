F1 | il Gran Premio di Città del Messico in calendario fino al 2028

Gran Premio di Città del Messico, che rimarrà in calendario fino al 2028. In una fase cruciale per diversi circuiti – tra cui gli autodromi italiani – l’appuntamento messicano è riuscito ad accaparrarsi un posto per il primo periodo della prossima era della F1. La pista messicana, che si trova a oltre 2.200 metri sul livello del mare, ha sempre rappresentato una Grande sfida per le squadre e per i piloti. L’aria rarefatta ha infatti un notevole impatto su turbocompressori, freni e sistemi di raffreddamento, oltre alla riduzione della resistenza aerodinamica.La F1 era tornata all’Autodromo Hermanos Rodriguez nel 2015 dopo 23 anni di assenza e la presenza di Sergio Perez sulla griglia aveva rafforzato la sua posizione in calendario. Il numero 11 si è ora defilato dalla scena del Circus, ma l’appuntamento messicano è riuscito a mantenere il proprio prestigio. 🔗 La F1 ha annunciato il rinnovo del contratto deldidel, che rimarrà inal. In una fase cruciale per diversi circuiti – tra cui gli autodromi italiani – l’appuntamento messicano è riuscito ad accaparrarsi un posto per il primo periodo della prossima era della F1. La pista messicana, che si trova a oltre 2.200 metri sul livello del mare, ha sempre rappresentato unade sfida per le squadre e per i piloti. L’aria rarefatta ha infatti un notevole impatto su turbocompressori, freni e sistemi di raffreddamento, oltre alla riduzione della resistenza aerodinamica.La F1 era tornata all’Autodromo Hermanos Rodriguez nel 2015 dopo 23 anni di assenza e la presenza di Sergio Perez sulla griglia aveva rafforzato la sua posizione in. Il numero 11 si è ora defilato dalla scena del Circus, ma l’appuntamento messicano è riuscito a mantenere il proprio prestigio. 🔗 Sportface.it

