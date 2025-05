F1 GP Miami 2025 | orari prove libere qualifiche Sprint e gara La guida tv

Miami 2025, valevole come sesto capitolo della stagione. Archiviato il trittico asiatico Suzuka-Sakhir-Gedda, dopo un weekend di riposo il circus torna protagonista tra le strade della Florida per un appuntamento in cui verrà utilizzato per la seconda volta dell’anno il formato Sprint.Vedremo se Ferrari saprà confermarsi estremamente competitiva in questo format dopo il trionfo di Lewis Hamilton nella Sprint di Shanghai partendo dalla pole, ma il team da battere sarà comunque McLaren per quanto visto sin qui nel 2025. La scuderia papaya sta dominando il Mondiale costruttori e occupa le prime due posizioni nel campionato piloti, con Oscar Piastri in vetta a +10 su Lando Norris, +12 sulla Red Bull di Max Verstappen e +26 sulla Mercedes di George Russell. 🔗 Oasport.it - F1, GP Miami 2025: orari prove libere, qualifiche, Sprint e gara. La guida tv Da venerdì 2 a domenica 4 maggio la Formula Uno sarà di scena negli Stati Uniti per il Gran Premio di, valevole come sesto capitolo della stagione. Archiviato il trittico asiatico Suzuka-Sakhir-Gedda, dopo un weekend di riposo il circus torna protagonista tra le strade della Florida per un appuntamento in cui verrà utilizzato per la seconda volta dell’anno il formato.Vedremo se Ferrari saprà confermarsi estremamente competitiva in questo format dopo il trionfo di Lewis Hamilton nelladi Shanghai partendo dalla pole, ma il team da battere sarà comunque McLaren per quanto visto sin qui nel. La scuderia papaya sta dominando il Mondiale costruttori e occupa le prime due posizioni nel campionato piloti, con Oscar Piastri in vetta a +10 su Lando Norris, +12 sulla Red Bull di Max Verstappen e +26 sulla Mercedes di George Russell. 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

F1, GP Miami 2025: programma, orari, tv, streaming - Dal 2 al 4 maggio il Circus della F1 tornerà nuovamente in scena. Messo alle spalle il quinto round in Arabia Saudita, l’attenzione delle squadre e dei piloti sarà rivolta all’appuntamento di Miami. Sulla pista costruita attorno all’Hard Rock Stadium, bisognerà trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale. Si tratterà di un fine-settimana molto particolare, infatti, per la presenza della Sprint Race, gara veloce sui 100 km, che andrà ad alterare in maniera significativa la tre-giorni asiatica. 🔗oasport.it

Quando la prossima gara di F1? GP Miami 2025: programma, orari, tv, streaming - Il sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno sarà il Gran Premio di Miami, previsto nel fine settimana che culminerà domenica 4 maggio. Si tira doverosamente il fiato dopo tre weekend di gara consecutivi, ma ancora una volta si resta lontani dall’Europa, poiché ci si trasferisce negli Stati Uniti. Il Gran Premio di Miami è entrato in calendario nel 2022, imponendosi subito come un evento di culto. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca un guizzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka si prospetta un day-2 particolarmente impegnativo per i piloti e le scuderie in cerca della miglior prestazione possibile per ottenere un piazzamento in griglia consono alle proprie potenzialità. La Ferrari va in cerca di un guizzo. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

F1 | GP Miami 2025: LIVE Conferenza Stampa; F1 2025 | Ecco gli orari TV di Sky, NowTV e TV8 del GP di Miami; Orari TV GP Miami 2025: diretta su Sky, differita su TV8; F1, GP Miami: orari e dove vedere pole e gara. 🔗Su questo argomento da altre fonti

F1 | GP Miami 2025: LIVE Conferenza Stampa - Diretta Conferenza Stampa GP Miami - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami per la diretta della Conferenza Stampa del Gran Premio di Miami. A partire ... 🔗f1grandprix.motorionline.com

F1 | Anteprima GP Miami 2025: info, programma e orari TV - La Formula 1 arriva in America per la prima gara dell'anno negli Stati Uniti: si va all'Hard Rock Stadium per il GP Miami, sesto appuntamento del Mondiale ... 🔗thelastcorner.it

Formula 1, GP Miami: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming - Gli orari del Gran Premio di Miami della Formula 1 2025: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, Sprint Race e gara della ... 🔗fanpage.it