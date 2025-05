F1 Charles Leclerc | Sono convinto della direzione che abbiamo preso Speriamo di vincere

Charles Leclerc vuole recitare un ruolo da protagonista in Florida per il Gran Premio di Miami 2025, valevole come sesto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari, reduce dal primo podio dell’anno ottenuto due settimane fa in Arabia Saudita con il terzo posto di Gedda, proverà a confermarsi nelle posizioni che contano anche sul tracciato cittadino statunitense.“Il prossimo obiettivo da raggiungere è la vittoria. Sicuramente a Gedda è andata abbastanza bene. abbiamo fatto un bel weekend. Stiamo andando nella direzione giusta, continuando a spingere in quella direzione che ho trovato molto interessante“, dichiara ai media il nativo del Principato alla vigilia del weekend americano.Sulle prospettive in vista del GP di Miami, in un weekend in cui verrà utilizzato il formato Sprint: “Stavolta abbiamo avuto anche il tempo di provare un po’ di più al simulatore per avere una base giusta da cui partire per questo fine settimana. 🔗 Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Sono convinto della direzione che abbiamo preso. Speriamo di vincere” vuole recitare un ruolo da protagonista in Florida per il Gran Premio di Miami 2025, valevole come sesto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegascoFerrari, reduce dal primo podio dell’anno ottenuto due settimane fa in Arabia Saudita con il terzo posto di Gedda, proverà a confermarsi nelle posizioni che contano anche sul tracciato cittadino statunitense.“Il prossimo obiettivo da raggiungere è la vittoria. Sicuramente a Gedda è andata abbastanza bene.fatto un bel weekend. Stiamo andando nellagiusta, continuando a spingere in quellache ho trovato molto interessante“, dichiara ai media il nativo del Principato alla vigilia del weekend americano.Sulle prospettive in vista del GP di Miami, in un weekend in cui verrà utilizzato il formato Sprint: “Stavoltaavuto anche il tempo di provare un po’ di più al simulatore per avere una base giusta da cui partire per questo fine settimana. 🔗 Oasport.it

Ne parlano su altre fonti

F1, Charles Leclerc: “Gli altri sono migliorati più di noi, si prospetta una gara dura” - Charles Leclerc ha concluso in sesta posizione le qualifiche del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Un time-attack molto serrato, in cui il gap di 0.380, accusato da Charles, certifica quanto si sia lottato sul filo dei centesimi per essere nelle posizioni che contano. Una pole andata alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri, a precedere i britannici George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), mentre in quarta e quinta posizione hanno terminato l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Ferrari). 🔗oasport.it

F1, Charles Leclerc: “Sono deluso, abbiamo faticato più del previsto. Sulle strategie…” - La faccia di Charles Leclerc al termine del Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2025, non dice tutto, ma quasi. Il monegasco chiude in ottava posizione una gara che ha regalato, come il weekend, solamente brutte notizie alla scuderia di Maranello. La SF-25 arranca sia sull’asciutto che sul bagnato e l’annata si apre davvero nel peggiore dei modi per il pilota ferrarista. 🔗oasport.it

F1, Charles Leclerc: “Sono stato conservativo, ma non avevo molto passo” - Una Sprint Race a due facce per Charles Leclerc. Il ferrarista si è infatti dovuto accontentare della quinta posizione in occasione della gara corta andata in scena al GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, presentando qualche problema in termini di velocità ma lanciando buoni segnali in vista di domani, complice una gestione significativa delle gomme. Nello specifico il monegasco ha dovuto cedere il passo a George Russell, abile a passare al secondo giro, piazzandosi poi alle spalle di Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Max Verstappen. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

F1 | GP Miami – Leclerc pronto al weekend in Florida: “Sono convinto della direzione presa. Io ci credo.”; Moda veloce? Sì, ma non è come pensi; La Ferrari risponde se c'è preferenza tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc; Leclerc: Sono molto felice. Pensavo di dover fare una gara in difesa. Invece.... 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

F1, Charles Leclerc: “Sono convinto della direzione che abbiamo preso. Speriamo di vincere” - Charles Leclerc vuole recitare un ruolo da protagonista in Florida per il Gran Premio di Miami 2025, valevole come sesto capitolo stagionale del Mondiale ... 🔗oasport.it

F1 | A Miami per vincere: Leclerc non si nasconde e ha un segreto in più - La Ferrari è in crescita e Leclerc nutre grandi ambizioni: Charles va a Miami per vincere con un segreto e una speranza ... 🔗f1ingenerale.com

F1, rivolta sui social per la livrea speciale della Ferrari: “Come l’ananas sulla pizza” - La colorazione speciale fatta per il Gp di Miami coi colori dello sponsor Hp ha scatenato una tempesta sui social, tanto da costringere la Ferrari a limitare i commenti su Instagram per evitare il peg ... 🔗msn.com