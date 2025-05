F1 a Miami | McLaren a caccia della conferma Hamilton cerca il riscatto nella Magic City

Miami per la F1, arrivata al sesto appuntamento della stagione 2025. Il paddock vola oltreoceano per la prima delle tre tappe statunitensi. La ‘Magic City’ è palcoscenico del Mondiale dal 2022, con Max Verstappen che ha ottenuto la vittoria nelle prime due edizioni. Il Gran Premio del 2024, invece, era andato a Lando Norris, che ora sogna di ripetersi. L’inglese della McLaren è reduce da una gara sottotono tra le strade di Jeddah, dove è finito in quarta posizione. In Arabia Saudita, il numero 4 ha perso la leadership del campionato, che è ora nelle mani del compagno di squadra Oscar Piastri, vincitore dell’ultimo round.Alla vigilia del weekend, Norris non è il solo sotto la lente d’ingrandimento. Anche Lewis Hamilton è al centro dell’attenzione. Il pluricampione del mondo è stato autore di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e, al di fuori della gara sprint cinese, non è mai riuscito a essere protagonista. 🔗 E’ tempo di Gran Premio diper la F1, arrivata al sesto appuntamentostagione 2025. Il paddock vola oltreoceano per la prima delle tre tappe statunitensi. La ‘’ è palcoscenico del Mondiale dal 2022, con Max Verstappen che ha ottenuto la vittoria nelle prime due edizioni. Il Gran Premio del 2024, invece, era andato a Lando Norris, che ora sogna di ripetersi. L’ingleseè reduce da una gara sottotono tra le strade di Jeddah, dove è finito in quarta posizione. In Arabia Saudita, il numero 4 ha perso la leadership del campionato, che è ora nelle mani del compagno di squadra Oscar Piastri, vincitore dell’ultimo round.Alla vigilia del weekend, Norris non è il solo sotto la lente d’ingrandimento. Anche Lewisè al centro dell’attenzione. Il pluricampione del mondo è stato autore di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e, al di fuorigara sprint cinese, non è mai riuscito a essere protagonista. 🔗 Sportface.it

