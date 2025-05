Expo Osaka 2025 ecco perché il futuro sostenibile del paese passa dal cielo

Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka - Il genio di Leonardo in mostra a Expo 2025 Osaka. Quattro straordinari disegni del Codice Atlantico, custoditi a Milano, saranno infatti esposti a rotazione nel Padiglione Italia, offrendo ai visitatori un'opportunità unica per ammirare da vicino il genio visionario dell’artista e inventore rinascimentale. 🔗tgcom24.mediaset.it

Monreale, artigiani locali verso l’EXPO 2025 di Osaka con il supporto del Comune - Monreale – Il Comune di Monreale sostiene attivamente la partecipazione delle imprese artigiane locali all’EXPO 2025 di Osaka, un evento di rilevanza mondiale che celebra cultura, innovazione ed eccellenza artigianale. L’amministrazione comunale invita gli artigiani del territorio a cogliere l’opportunità offerta dall’Avviso pubblico della Regione Sicilia, che seleziona le imprese del settore dell’artigianato artistico, tradizionale […] (Monrealelive. 🔗monrealelive.it

Marche tra Oriente e Occidente: "Ecco il corto all’Expo di Osaka" - Una storia tra presente e passato, tra Occidente e Oriente, che guida a conoscere le Marche. Un mini road movie di 15 minuti diretto da Paolo Doppieri e scritto da Sergio Ramazzotti, con protagonisti Dharma Mangia Woods e Taiyo Yamaguchi, che ha tra i set alcuni dei luoghi e delle location più belle della regione, come il teatro dell’Aquila e palazzo dei priori a Fermo, l’arco di Traiano al porto di Ancona, l’eremo dei Frati Bianchi a Cupramontana, lo Sferisterio di Macerata, Urbino, il parco del Conero, i Sibillini e i vigneti del Verdicchio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Expo Osaka 2025: designer italiani e giapponesi insieme per una sfilata-evento - Abiti-scultura che raccontano storie e indagano temi, anche complessi, per sollecitare una riflessione etica ed estetica. Sono nostalgia, futuro post-apocalittico, poetica della rinascita ... 🔗ilmessaggero.it

Expo 2025, l'Italia porta a Osaka il top della ricerca su farmaci Rna e terapia genica - Rafforzare la cooperazione scientifica tra Italia e Giappone per lo sviluppo di nuove terapie geniche e farmaci con tecnologia Rna per la cura di malattie rare, genetiche e complesse. Questo l'obietti ... 🔗msn.com

5 curiosità imperdibili sull’Expo 2025 di Osaka, l’evento dell’anno in Giappone - Non solo una celebrazione della tecnologia, ma un evento culturale profondo che vuole ripensare il ruolo dell’essere umano nel mondo futuro: ecco le curiosità sull’Expo di Osaka 2025 ... 🔗siviaggia.it