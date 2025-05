Expo Milano 2015 cosa ha lasciato alla città 10 anni dopo

2015 inaugurava l'Esposizione universale dedicata a cibo ed energia. Ecco come si sta trasformando il sito dell'evento. E come l'evento ha impattato sulla città 🔗Wired.it Wired.it - Expo Milano 2015, cosa ha lasciato alla città 10 anni dopo Il primo maggioinaugurava l'Esposizione universale dedicata a cibo ed energia. Ecco come si sta trasformando il sito dell'evento. E come l'evento ha impattato sulla

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stipendi fermi, prezzi delle case +58% dal 2015: così Milano soffoca - I prezzi delle abitazioni a Milano dal 2015 sono aumentati del 58%, gli affitti del 45%. Le retribuzioni di categorie come operai e impiegati invece solo del 9 e 15%. Una forbice che si è allargata in maniera dunque vertiginosa e che post-covid si è ulteriormente distanziata, anche dal reddito... 🔗milanotoday.it

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 14 al 16 febbraio e per San Valentino: tutti gli eventi - Cosa fare (anche gratis) a Milano per San Valentino? La festa degli innamorati è dietro l'angolo, e promette un weekend pieno di emozioni anche per chi è in cerca dell'amore. Il Mercato Centrale celebra la festa degli innamorati con una speciale promozione: dalle 17.30 e fino alla chiusura... 🔗milanotoday.it

Arresti, polemiche e passi indietro del Pd: cosa è successo al Salva Milano - Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha deciso di ritirare il suo supporto al disegno di legge Salva Milano, un provvedimento pensato per rilanciare il mercato delle costruzioni nella città, giustificando retroattivamente la gestione dell’edilizia milanese degli ultimi anni, che ha portato a diverse cause legali. La norma è attualmente in Senato dopo essere stata votata alla Camera. Ma l’arresto dell’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, accusato di aver esercitato pressioni su parlamentari per l’approvazione della norma, ha spinto il Comune di Milano a fare dietrofront. 🔗lettera43.it

Approfondimenti da altre fonti

Milano, cosa resta di Expo 2015 dieci anni dopo? È stato un grande motore di turismo e affari (ma la forbice sociale si è allargata); Che cos’è il Mind Milano Innovation District e che cosa fa; A 10 anni da Expo 2015 Milano premia le città più virtuose al mondo sulle politiche del cibo; Che futuro attende Mind, nell'ex area Expo di Milano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Expo 2015, cosa ricordiamo 10 anni dopo: dalle code al padiglione del Giappone all’Albero della Vita - Il Primo Maggio del 2015 si apriva l’Esposizione Universale a Milano: cosa è rimasto nell’immaginario collettivo di quei sei mesi? 🔗milano.repubblica.it

Milano, cosa resta di Expo 2015 dieci anni dopo? È stato un grande motore di turismo e affari (ma la forbice sociale si è allargata) - Il successo storico di un evento capace di portare davvero «il mondo a Milano e Milano nel mondo». Ma che ha lasciato anche alcune criticità da affrontare. E il costo della vita oggi rende più diffici ... 🔗milano.corriere.it

Gianmario Verona: “Nei dieci anni passati da Expo Milano si è evoluta. Mind ne è l’eredità” - Il presidente di Fondazione Human Technopole: “Bisogna trovare il modo di proseguire su questa strada senza perdere ... 🔗milano.repubblica.it