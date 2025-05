Expo 10 anni fa l’inaugurazione | l’evento spartiacque che ha cambiato Milano

Milano, 1 maggio 2025 – Esattamente 10 anni fa, il primo maggio 2015, si inaugurava l’Expo di Milano. Un evento che ha segnato una sorta di spartiacque nella recente storia cittadina. Oggi il sindaco Giuseppe Sala ha ricordato il decennale condividendo una locandina della giornata inaugurale: “Oggi Milano si apre al mondo”, recitava la scritta con il logo dell’Esposizione universale (il tema scelto era “Nutrire il pianeta, energia per la vita”). Sala – allora commissario unico di Expo – ha poi scritto: “Io c’ero”.Le devastazioni e la lezione dei milanesiIl primo maggio 2015 è anche passato alla storia per le devastazioni che avevano caratterizzato la giornata inaugurale quando Milano fu al centro -suo malgrado – di una guerriglia urbana con scontri, vetrine distrutte, banche assaltate, auto bruciate, grandi firme saccheggiate. 🔗 Ilgiorno.it - Expo, 10 anni fa l’inaugurazione: l’evento spartiacque che ha cambiato Milano , 1 maggio 2025 – Esattamente 10fa, il primo maggio 2015, si inaugurava l’di. Un evento che ha segnato una sorta dinella recente storia cittadina. Oggi il sindaco Giuseppe Sala ha ricordato il decennale condividendo una locandina della giornata inaugurale: “Oggisi apre al mondo”, recitava la scritta con il logo dell’Esposizione universale (il tema scelto era “Nutrire il pianeta, energia per la vita”). Sala – allora commissario unico di– ha poi scritto: “Io c’ero”.Le devastazioni e la lezione dei milanesiIl primo maggio 2015 è anche passato alla storia per le devastazioni che avevano caratterizzato la giornata inaugurale quandofu al centro -suo malgrado – di una guerriglia urbana con scontri, vetrine distrutte, banche assaltate, auto bruciate, grandi firme saccheggiate. 🔗 Ilgiorno.it

