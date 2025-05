Exor per Stellantis ricavi in calo del 14% | svelati i numeri del primo trimestre 2025 Tutti i dettagli sulla società

Exor, per Stellantis ricavi in calo del 14%. Tutti i numeri della società controllata dalla holding a capo della JuventusCome riportato da Calcio e Finanza, Stellantis ha chiuso il primo trimestre del 2025 con ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo ha reso noto lo stesso gruppo automobilistico controllato da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann azionista di maggioranza anche della Juventus e quindi a capo del club bianconero. Nel dettaglio, le consegne consolidate sono scese del 9%, attestandosi a 1,2 milioni di unità. Il calo è stato attribuito a una produzione ridotta in Nord America. .com 🔗 Juventusnews24.com - Exor, per Stellantis ricavi in calo del 14%: svelati i numeri del primo trimestre 2025. Tutti i dettagli sulla società , perindel 14%.dellacontrollata dalla holding a capo della JuventusCome riportato da Calcio e Finanza,ha chiuso ildelconnetti pari a 35,8 miliardi di euro, indel 14% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo ha reso noto lo stesso gruppo automobilistico controllato da, la holding della famiglia Agnelli-Elkann azionista di maggioranza anche della Juventus e quindi a capo del club bianconero. Nelo, le consegne consolidate sono scese del 9%, attestandosi a 1,2 milioni di unità. Ilè stato attribuito a una produzione ridotta in Nord America. .com 🔗 Juventusnews24.com

