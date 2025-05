Ex Milan Portanova | Con Ibrahimovic insulti e mazzate Shevchenko …

Portanova, ex calciatore, ha rivelato un aneddoto su Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e Senior Advisor di RedBird 🔗 Pianetamilan.it - Ex Milan, Portanova: “Con Ibrahimovic insulti e mazzate. Shevchenko …” Daniele, ex calciatore, ha rivelato un aneddoto su Zlatan, ex attaccante dele Senior Advisor di RedBird 🔗 Pianetamilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, Scaroni: “Direttore sportivo, stadio, Ibrahimovic e Furlani. Vi dico tutto” - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dal palco de Il Foglio a San Siro. Ecco le sue parole sul futuro dei rossoneri 🔗pianetamilan.it

Milan-Como, rientri importanti ma probabile defezione di Ibrahimovic - Zlatan Ibrahimovic potrebbe non essere presente domani sera in tribuna a 'San Siro' per Milan-Como: 'Gazzetta' spiega la motivazione 🔗pianetamilan.it

Boban contro Ibrahimovic dopo Feyenoord: “Hai smantellato il Milan dello scudetto” - (Adnkronos) – Scontro Ibrahimovic-Boban dopo Milan-Feyenoord. Nel post partita del match che ha eliminato i rossoneri dalla Champions League, i due sono stati protagonisti di uno scontro, l'ennesimo, in diretta tv. L'ex giocatore croato ha criticato duramente l'operato della società milanista e in particolare quello dell'ex attaccante svedese, oggi senior advisor di RedBird. "La Champions […] L'articolo Boban contro Ibrahimovic dopo Feyenoord: “Hai smantellato il Milan dello scudetto” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ex Milan, Portanova: “Con Ibrahimovic insulti e mazzate. Shevchenko …”; Daniele Portanova: In un Siena-Juve io ed Ibra ci siamo menati in maniera imbarazzante; Scontro con Ibrahimovic: Ci siamo menati in maniera imbarazzante; Daniele Portanova | Con Ibrahimovic insulti e mazzate Shevchenko il più forte Alla Lazio avrei giocato gratis. 🔗Cosa riportano altre fonti

Daniele Portanova: "In un Siena-Juve io ed Ibra ci siamo menati in maniera imbarazzante" - Intervistato da "TvPlay", Daniele Portanova, ex difensore del Siena tra le altre, racconta com'è nata l'amicizia con Zlatan Ibrahimovic, attuale dirigente del Milan ed ... 🔗tuttojuve.com

Ibrahimovic distrutto in diretta, che stoccata: l’ex Milan è durissimo - L’ex leggenda rossonera ha criticato quello che sta succedendo in casa Milan e in particolare ha criticato Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic è stato in questi mesi l’uomo cardine in casa Milan, ... 🔗spaziomilan.it

L’ex Milan Abate cacciato e richiamato alla Ternana, non aveva convocato il figlio del presidente. Il precedente con Ibrahimovic - L'articolo L’ex Milan Abate cacciato e richiamato alla Ternana, non aveva convocato il figlio del presidente. Il precedente con Ibrahimovic proviene da Open. 🔗msn.com