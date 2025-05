Ex Milan Gullit | Era impossibile superare Maldini Berlusconi? Vi rivelo …

Gullit, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccontando alcuni aneddoti sul suo passato in rossonero 🔗 Pianetamilan.it - Ex Milan, Gullit: “Era impossibile superare Maldini. Berlusconi? Vi rivelo …” Ruud, ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccontando alcuni aneddoti sul suo passato in rossonero 🔗 Pianetamilan.it

Milan, Gullit: “Maradona? Sfidarlo era elettrizzante” - Ruud Gullit, leggenda ed ex calciatore del Milan, ha parlato della stagione rossonera in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' 🔗pianetamilan.it

Milan, Albertini: “C’era la sensazione del raddoppio. Poi…” - Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dell'eliminazione in Champions e di Theo Hernández 🔗pianetamilan.it

Milan, Bondo: “Con Leao legame ancor prima di arrivare. Era felice di …” - Warren Bondo, centrocampista rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista raccontando il suo rapporto con Rafael Leao 🔗pianetamilan.it

Gullit durissimo sul Milan, racconta cosa ha visto durante la partita col Genoa: “È stato orribile” - Ruud Gullit è stato durissimo sulle condizioni del Milan attuale. L’ex campione rossonero spiega le sue sensazioni dopo averlo visto giocare da vicino contro il Genoa: “È stato orribile”. 🔗fanpage.it

Gullit: «Il Milan è irriconoscibile, deve ritrovare il proprio DNA, l’esempio è il Barça, Da Cruijff in poi…» - Le parole di Ruud Gullit, ex calciatore del Milan, sulle difficoltà dei rossoneri in questa stagione, ma anche su Champions, Scudetto e soprattutto DNA calcistico Ruud Gullit ha parlato a la Gazzetta ... 🔗calcionews24.com

Gullit, bordata al Milan senza filtri: il grande ex è durissimo, tra i tifosi si accende il dibattito - Gullit, bordata al Milan senza filtri: il grande ex è durissimo. L’olandese ha attaccato senza mezzi termini la stagione rossonera. Il Milan si prepara a una notte decisiva per l’intera stagione. Doma ... 🔗msn.com