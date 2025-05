Ex caserme via Guido Reni attesa per le offerte vincolanti Ecco chi è interessato al restyling

caserme di via Guido Reni, al Flaminio. La Cdp Real Asset, ramo di investimento immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti, ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse ed entro la fine di giugno attende le. 🔗 Romatoday.it - Ex caserme via Guido Reni, attesa per le offerte vincolanti. Ecco chi è interessato al restyling Sta per arrivare a una nuova fase decisiva l'opera di riqualificazione dell'area delle exdi via, al Flaminio. La Cdp Real Asset, ramo di investimento immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti, ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse ed entro la fine di giugno attende le. 🔗 Romatoday.it

Roma Capitale: per operatori sviluppo ex caserme Guido Reni vale 300 mln - Veloccia: da punto di vista urbanistico non manca nulla (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 apr - Lo sviluppo immobiliare delle ex caserme di via Guido Reni a Roma, secondo una stima di operatori ... 🔗borsaitaliana.it

A Roma via alle offerte vincolanti per l’ex caserma Guido Reni al Flaminio - Per l’ex Caserma Guido Reni - di proprietà di Cdp - si apre la fase 3, ovvero via libera alle offerte vincolanti per il progetto di riqualificazione atteso da decenni nel cuore del Flaminio, a Roma, ... 🔗ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Roma Capitale: per operatori sviluppo ex caserme Guido Reni vale 300 mln -2- - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 apr - I tre soci fondatori di Fondazione Roma REgeneration, DeA Capital Re sgr, Investire sgr e Fabrica Immobiliare sgr, sono tutti in campo per il progetto ... 🔗borsaitaliana.it