Ex Camera di Commercio Ulivelli | Serve un progetto per i giovani Il sindaco | È una proprietà privata

Ulivelli di Italia Viva e il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Tema il palazzo dell'ex Camera di Commercio di Arezzo che si trova in via Giotto e che è in fase di stallo nel suo processo di cambiamento con la nuova destinazione d'uso abitativa. Il. 🔗 Arezzonotizie.it - Ex Camera di Commercio, Ulivelli: "Serve un progetto per i giovani". Il sindaco: "È una proprietà privata" Scambio di vedute a distanza tra Giannidi Italia Viva e ildi Arezzo Alessandro Ghinelli. Tema il palazzo dell'exdidi Arezzo che si trova in via Giotto e che è in fase di stallo nel suo processo di cambiamento con la nuova destinazione d'uso abitativa. Il. 🔗 Arezzonotizie.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Riforma Consorzi Asi, Albanese (Camera di Commercio): "Dopo anni arriva la norma che mette ordine" - “Attesa da tanti anni finalmente è arrivata a conclusione, con l’approvazione dell’Ars, la riforma dei Consorzio Asi. Per questa ragione, la Camera di Commercio Palermo Enna esprime apprezzamento e plauso all’Assemblea regionale siciliana, al governo Schifani e all’assessore Edy Tamajo per il... 🔗palermotoday.it

Artigianato a Pisa: la Camera di Commercio registra un calo - Pisa, 12 febbraio 2025 - Alla fine del 2024, l’artigianato della Toscana Nord Ovest mostra segnali contrastanti. La provincia di Lucca registra 10.416 imprese artigiane (-0,9% rispetto al 2023), Massa-Carrara ne conta 4.676 (-0,2%) e Pisa quasi diecimila (-0,1%). Il settore delle costruzioni segna un calo a Lucca ma cresce leggermente a Massa-Carrara e Pisa. Nel manifatturiero, soffrono diversi comparti, mentre crescono nautica, riparazione di macchinari e alcuni servizi alla persona. 🔗lanazione.it

La Camera di Commercio assume un funzionario nel settore Servizio risorse e patrimonio: come fare domanda - La Camera di commercio della Romagna ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno di un funzionario da collocare al Servizio risorse e patrimonio. L'assunzione avverrà con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo... 🔗riminitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Ex Camera di Commercio, Ulivelli: Serve un progetto per i giovani. Il sindaco: È una proprietà privata; Il Palazzo ex Camera di Commercio di Arezzo fa discutere: Ulivelli cinico, ma dov'è stato fino ad oggi?; L’ex Camera di Commercio simbolo dell’immobilismo di Arezzo. Servono idee nuove, non aste deserte. Le proposte di Gianni Ulivelli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ex Camera di Commercio, Ulivelli: "Serve un progetto per i giovani". Il sindaco: "È una proprietà privata" - Il palazzo ha già una destinazione d'uso abitativa, ma i proprietari stanno vivendo un momento di difficoltà tanto che il palazzo di vetro è andato più volte all'asta ... 🔗arezzonotizie.it

Arezzo, degrado all’ex Camera di commercio - Arezzo, 24 aprile 2025 – Un tempo emblema della solidità economica di Arezzo e dell’intera provincia, oggi è il simbolo di un fallimento urbano e sociale sotto gli occhi di tutti. Stiamo parlando dell ... 🔗msn.com