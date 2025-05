Eurovision 2025 | quando inizia e chi gareggia

Eurovision, quest'anno Basilea farà da location. In Italia conducono Big Mama e Gabriele Corsi. A rappresentare il nostro Paese ci sarà Lucio Corsi. Il 13 maggio inizierà la 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2025.

Lucio Corsi fa le prove generali al Concertone del Primo Maggio: poi inizia l’avventura dell’Eurovision Song Contest 2025 - Lucio Corsi non si ferma mai. Il 4 maggio a Milano si terrà l’ultima tappa del suo tour nei club iniziato da Bologna il 10 aprile scorso. Ma l’autore di “Volevo essere un duro”, secondo posto al Festival di Sanremo 2025, è atteso sul palco del Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Una prova generale in vista della partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest 2025 dal 13 maggio al 17 maggio a Basilea. 🔗ilfattoquotidiano.it

Quando inizia Belve 2025 con Francesca Fagnani: la data della prima puntata e gli ospiti - Belve torna su Rai 2, dalle 21.20, da martedì 22 aprile 2025. Francesca Fagnani nel video promo è con Sabrina Impacciatore, ospite della nuova edizione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Red Sebastian, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per il Belgio - «Quando avevo sei anni ho scoperto Whitney Houston nel film Bodyguard. Da allora, ho iniziato a cantare». A parlare è Red Sebastian, al secolo Seppe Harreman, artista che rappresenterà il Belgio all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. Se a qualcuno leggendone il nome è venuto in mente il film La Sirenetta, non è un caso: è infatti un voluto omaggio al simpatico amico di Ariel del classico Disney. 🔗lettera43.it

Quando inizia l’Eurovision 2025? Tutti i dettagli sullo show più atteso dell’anno - Ora, però, terminato il Festival e decretato il vincitore, si vola verso l’Eurovision. Ma, quando inizia l’Eurovision 2025? Scopriamolo insieme. Al via all’Eurovision 2025 Quest’anno, a rappresentare ... 🔗alphabetcity.it

Eurovision 2025: i cantanti in gara e i favoriti - Riguardo a quando inizia Eurovision 2025, le date sono fissate dal 13 al 17 maggio. Il programma segue la classica struttura della manifestazione con due semifinali, previste il 13 e 15 maggio ... 🔗elle.com

Eurovision 2025: anche Destiny (Malta 2020 e 2021) ospite a Basilea - Anche Destiny sarà tra gli ospiti dell’Eurovision 2025, in programma a Basilea (Svizzera) dal 13 al 17 maggio. L’annuncio è arrivato stamani sui canali social dell’evento, con una breve clip in cui ... 🔗eurofestivalnews.com