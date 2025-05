Eurovision 2025 nuove regole per le bandiere | “Ai cantanti solo quelle delle loro nazioni”

Eurovision Song Contest 2025 si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea e già sono state diffuse le nuove regole sulle bandiere da esporre: i cantanti potranno entrare in scena solo con quelle delle loro nazioni. Sul palco vietate quindi anche quelle pro Palestina e a supporto della comunità LGBTQIA+. 🔗 L'Song Contestsi terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea e già sono state diffuse lesulleda esporre: ipotranno entrare in scenaconnazioni. Sul palco vietate quindi anchepro Palestina e a supporto della comunità LGBTQIA+. 🔗 Fanpage.it

Eurovision 2025, nuove regole per le bandiere: gli artisti sfoggiano solo la propria Nazione, il pubblico è libero di esporre da quella palestinese a LGBTQIA+ - Per evitare malumori o qualsiasi “incidente” diplomatico di qualsiasi tipo, l’organizzazione di Eurovision Song Contest 2025 – che si terrà dal 13 al 17 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera – ha varato nuove regole per l’esposizione delle bandiere sul palco. Dunque tutti i concorrenti potranno esporre solamente le bandiere della propria Nazione, mentre al pubblico viene data piena libertà a patto “che la bandiera esposta non violi la legge svizzera”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Quando Marco Mengoni sventolò la bandiera Pride Progress all’Eurovision: nuove regole per il 2025, il passo indietro - La libertà di sventolare un simbolo di inclusione sul palco di Basilea sembra un miraggio per gli artisti in gara, a differenza del pubblico: cosa è cambiato all'Eurovision dopo l'indimenticabile mess ... 🔗gay.it

Eurovision 2025, agli artisti sarà vietato esibire bandiere Pride sul palco e in tutti gli eventi correlati - Le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025 si terranno a Basilea, in Svizzera, il 13 e 15 maggio, mentre la finale andrà in scena il 17 maggio, con Lucio Corsi in rappresentanza dell’Italia e ... 🔗gay.it

Eurovision 2025, regole per le bandiere: novità su LGBTQIA+ e Palestina - L'EBU, dopo le numerose polemiche scatenate lo scorso anno ha modificato le regole sulle bandiere in vista della prossima edizione dell'Eurovision ... 🔗eurofestivalnews.com