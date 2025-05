Eurovision 2025 cambiano le regole sulle bandiere | ecco cosa potranno esporre e cosa no gli artisti sul palco

artisti in gara all’Eurovision Song Contest 2025 non potranno esibire bandiere sul palco, ad eccezione di quella del proprio Paese. Per il pubblico, invece, non ci sarà alcuna restrizione, a patto che la bandiera esposta non violi la legge svizzera. A comunicare la novità nelle regole sono gli stessi organizzatori della kermesse musicale che si svolgerà dal 13 al 17 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea. «Sebbene siano previste sanzioni per le violazioni delle regole del concorso, ci aspettiamo che tutte le delegazioni affrontino la politica sulle bandiere in buona fede e comprendano che è stata concepita per creare chiarezza ed equilibrio nell’espressione delle identità nazionali», ha dichiarato un portavoce della European Broadcasting Union (Ebu) all’emittente danese Dr.I precedenti e le polemicheSe gli organizzatori dell’Eurovision si sono sentiti in dovere di chiarire le regole, è anche perché lo scorso anno fu proprio una bandiera a creare polemiche. 🔗 Gliin gara all’Song Contestnonesibiresul, ad eccezione di quella del proprio Paese. Per il pubblico, invece, non ci sarà alcuna restrizione, a patto che la bandiera esposta non violi la legge svizzera. A comunicare la novità nellesono gli stessi organizzatori della kermesse musicale che si svolgerà dal 13 al 17 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea. «Sebbene siano previste sanzioni per le violazioni delledel concorso, ci aspettiamo che tutte le delegazioni affrontino la politicain buona fede e comprendano che è stata concepita per creare chiarezza ed equilibrio nell’espressione delle identità nazionali», ha dichiarato un portavoce della European Broadcasting Union (Ebu) all’emittente danese Dr.I precedenti e le polemicheSe gli organizzatori dell’si sono sentiti in dovere di chiarire le, è anche perché lo scorso anno fu proprio una bandiera a creare polemiche. 🔗 Open.online

