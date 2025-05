Europa League | tris Manchester United a Bilbao il Tottenham batte 3-1 il Bodo Glimt

Manchester United e Tottenham prenotano la finale di UEFA Europa League al San Mames. I Red Devils si impongono con un netto 3-0 proprio a Bilbao. 🔗 prenotano la finale di UEFAal San Mames. I Red Devils si impongono con un netto 3-0 proprio a. 🔗 Calciomercato.com

Europa League: fuori la Lazio, passano Bodo/Glimt, Manchester United, Tottenham e Athletic Bilbao - I viola rischiano di inciampare nella corsa europea, ma alla fine il pareggio necessario per passare il turno è stato raggiunto con Mandragora e Kean L'articolo Europa League: fuori la Lazio, passano Bodo/Glimt, Manchester United, Tottenham e Athletic Bilbao proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Europa League, Tottenham e Athletic Bilbao in semifinale. Lazio e Manchester United ai supplementari - I viola rischiano di inciampare nella corsa europea, ma alla fine il pareggio necessario per passare il turno è stato raggiunto con Mandragora e Kean L'articolo Europa League, Tottenham e Athletic Bilbao in semifinale. Lazio e Manchester United ai supplementari proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Europa League, bene Tottenham e Lione: il Manchester United cala il poker - La 3 giorni di coppe europee è finalmente passata in archivio, con il sipario che è calato grazie all’Europa League. Nella giornata di oggi 13 marzo si sono infatti disputati le 8 partite valide per gli ottavi di finale di ritorno. Si comincia dal Lione, che ha superato in scioltezza per 4-0 la Steaua Bucarest grazie alle doppiette di Mikautadze e Nuamah. I francesi hanno registrato un aggregato di 7-1 totale e volano ai quarti di finale come possibile outsider della competizione. 🔗sololaroma.it

?? DELIRIO a Bilbao ma il Man Utd è DEVASTANTE! Tris in 45', B.Fernandes ?? | OneFootball - Sono scene incredibili quelle a cui si è assistito a Bilbao in vista della semifinale d'andata di Europa League al San Mames contro il Manchester United. La squadra di Ernesto Valverde è stata support ... 🔗onefootball.com

Europa League LIVE: Athletic Bilbao-Man United 0-3, baschi in 10. Tottenham-Bodo/Glimt 3-1 - Athletic Bilbao-Manchester United e Tottenham-Bodo/Glimt, semifinali d`andata di UEFA Europa League. Athletic Bilbao-Manchester United 0-3 ... 🔗msn.com

Confermati gli accoppiamenti delle semifinali di Europa League: date e orari - Tottenham - Bodø/Glimt e Athletic Club - Manchester United sono gli accoppiamenti delle semifinali confermati al termine dei quarti di finale. 🔗it.uefa.com