Europa League Conference 24 25 Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinale Andata Palinsesto Telecronisti

Europa E Conference League 2024/2025 LE PARTITE DI Andata DELLE SEMIFINALI SU SKY SPORT E IN STREAMNG SU NOW 4 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CON Diretta GOL UNA ITALIANA IN CAMPO: Alle 21 BETIS SIVIGLIA - FIORENTINA Studi pre e postpartita affidati a Mario Giunta insieme ai suoi ospiti tra cui BEPPE BERGOMI, MARCO BUCCIANTINI E ANDREA MARINOZZI TV8 Europa League NIGHT in Diretta in chiaro BETIS SIVIGLIA - FIORENTINA Giovedi 1 Maggio dalle 21:00 su TV8 (prepartita dalle 20:30) Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in Esclusiva su Sky e in streaming su NOW

