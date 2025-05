Europa e Conference League | la Fiorentina perde con il Betis 2-1 vittoria per Tottenham Manchester United e Chelsea

Europa League e la Conference League con il turno d'andata delle rispettive semifinali. Il giovedì di oggi è stato caratterizzato da quattro gare europee che hanno dato un indirizzo sulle possibili finaliste dei due tornei. Nella seconda competizione europee si sono visti giocare nei Paesi Baschi il big match tra Athletic Bilbao e Manchester .L'articolo Europa e Conference League: la Fiorentina perde con il Betis 2-1, vittoria per Tottenham, Manchester United e Chelsea proviene da Il Difforme.

Europa e Conference League, stasera in campo Lazio, Roma e Fiorentina: dove vedere le partite - Stasera è il turno di Europa e Conference League. In campo per l'andata degli ottavi di finale ci saranno Lazio, Roma e Fiorentina. Le due romane saranno impegnate contro Viktoria Plzen e Athletic Bilbao, mentre la Fiorentina vola ad Atene contro il Panathinaikos L'articolo Europa e Conference League, stasera in campo Lazio, Roma e Fiorentina: dove vedere le partite proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Europa e Conference League, la Lazio in 9 espugna Plzen, la Roma all’ultimo batte l’Athletic Bilbao, cade la Fiorentina | VIDEO - L'andata degli ottavi di finale di Europa e Conference League ha visto diverse sorprese. Montagne russe per la Lazio che, con due uomini in meno, batte il Viktoria Plzen al 98°. La Roma ribalta l'Athletic Bilbao e vince una preziosissima partita. La Fiorentina, dopo un ottimo primo tempo, crolla ad Atene L'articolo Europa e Conference League, la Lazio in 9 espugna Plzen, la Roma all’ultimo batte l’Athletic Bilbao, cade la Fiorentina | VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Europa League e Conference, la MOVIOLA: annullati al VAR il vantaggio della Fiorentina e lo svantaggio della Lazio - Serata di Europa League, con due italiane impegnate, le squadre romane, nell`andata degli ottavi di finale. La Roma alle 21 ospita l`Athletic... 🔗calciomercato.com

Fiorentina ko ma è tutto aperto. Chelsea, Tottenham, Manchester United: goleade inglesi in Europa - I viola perdono la semifinale di andata in casa del Betis Siviglia. Blues, Spurs e Red Devils ipotecano la qualificazione in finale ... 🔗tuttosport.com

Conference League, dove vedere Betis Siviglia-Fiorentina in tv e streaming - Tempo di semifinali anche in Conference League: la Fiorentina unica italiana in corsa, è di scena a Siviglia. Ma c'è anche il Chelsea di Enzo Maresca che gioca l'andata in casa del Djurgarden ... 🔗corriere.it

Betis-Fiorentina 2-1: Ranieri tiene in vita la Viola, tutto aperto in vista della semifinale di ritorno - Il primo atto della semifinale di Europa League tra Real Betis e Fiorentina termina 2-1 in favore degli spagnoli. La Viola lascia tutto aperto in vista della semifinale di ritorno al Franchi tra una.. 🔗msn.com