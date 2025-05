Etna nuove spettacolari eruzioni con fontane di lava incandescente alte 300 metri e forti boati; abbondante caduta di lapilli su Piano Vetore - VIDEO

Etna ha ripreso la sua attività eruttiva con forti esplosioni da diverse bocche poste nell'area sommitale del cratere e colate di lava verso sud-est e sud Sono riprese le eruzioni del vulcano Etna con imponenti fontane di lava che hanno raggiunto i 300 metri di altezza dal cratere 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Etna, nuove spettacolari eruzioni con fontane di lava incandescente alte 300 metri e forti boati; abbondante caduta di lapilli su Piano Vetore - VIDEO Il vulcanoha ripreso la sua attività eruttiva conesplosioni da diverse bocche poste nell'area sommitale del cratere e colate diverso sud-est e sud Sono riprese ledel vulcanocon imponentidiche hanno raggiunto i 300dizza dal cratere 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Etna: nuove eruzioni e colate laviche dalle bocche del vulcano - AGI - Si è intensificata nelle prime ore del giorno l'attività vulcanica dell'Etna, con attività esplosiva da diverse bocche poste nell'area sommitale del cratere, ed emissione di colate di lava verso sud-est e sud. Verso le ore 3:45, spiega l'Osservatorio etneo dell'Ingv, l'attività stromboliana è passata a fontane di lava pulsanti, che hanno raggiunto altezze di 200-300 metri sopra le bocche eruttive. 🔗agi.it

La nuova eruzione dell'Etna: le immagini notturne sono spettacolari - Una nuova attività eruttiva è stata rilevata dall'Osservatorio di Catania dell'Istituto nazionale di Geofisica dal cratere di sud-est dell'Etna durante la notte tra martedì e mercoledì. L'eruzione poi ... 🔗msn.com

Spettacolari immagini della nuova eruzione dell'Etna. L'intensa attività stromboliana dal cratere di Sud-Est si è conclusa - E' in corso dal cratere di Sud-Est un trabocco lavico sul versante sud-orientale dell'Etna. 🔗rainews.it

L’Etna torna a eruttare: spettacolari colate laviche in corso - Etna, l’attività eruttiva al Cratere di Sud-Est si è intensificata nelle prime ore della notte, le fontane di lava pulsanti hanno raggiunto altezze di 200-300 metri sopra le bocche eruttive. 🔗mam-e.it