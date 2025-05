Estra Costone Baskin trionfa sui Warriors Lucca | vittoria e inclusione al Campionato Toscano

Warriors Lucca 54
Costone Baskin 74
Estra Costone Baskin: Giovanni Ridolfi 8, Emilia Dell'orto 8, Daniele Sportoletti 8, Andrea Pucci 10, Simone Carminucci 3, Francesco Rustici 13, Manuel Menci 17, Giovanni Sportoletti 2, Duccio Perugini 1, Roberto Chiacig 2, Filippo Pintaldi 2, Zoe Loria, Alessandro Cappelli, Sabrina Franci. Allenatore Pintaldi.
Parziali: 14-21, 23-31, 37-54.
Lucca – Chiude in bellezza l'Estra Costone Baskin che nell'ultima giornata del Campionato Toscano supera al Palatagliate la compagine dei Warriors di Lucca con il punteggio di 54-74. I padroni di casa nulla hanno potuto contro la grande determinazione dei senesi, scesi in campo molto concentrati, i quali sin dal primo minuto hanno condotto la gara a loro piacimento, grazie soprattutto ai ruoli 3, 2 e 1 (i giocatori con media e alta disabilità, ndr) che sono risultati davvero incisivi.

