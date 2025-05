Essilux costruisce il futuro E punta sull’azienda digitale

futuro, ma vuole costruirlo attraverso gli occhi di ciascuno di noi". Lo ha dichiarato Francesco Milleri (nella foto), presidente e amministratore di EssilorLuxottica, all'apertura dell'assemblea annuale degli azionisti del gruppo, tenutasi ieri a Parigi. All'interno del gruppo Essilux – nato sette anni fa dall'unione tra la francese Essilor e l'italiana Luxottica, fondata da Leonardo Del Vecchio – la Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, detiene il controllo di oltre il 32% delle quote azionarie.Gli azionisti di EssilorLuxottica hanno approvato tutte le 17 delibere presentate dal Consiglio di amministrazione all'assemblea, comprese quelle relative alla distribuzione di un dividendo di 3,95 euro per azione, per l'anno fiscale 2024, e alla politica di remunerazione applicabile agli amministratori esecutivi della società.

