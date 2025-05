Esselunga corrieri ancora in sciopero I sindacati | Stop immediato cassa integrazione

Esselunga. A dieci giorni dall'inizio dello sciopero i driver, in un centinaio, si sono riuniti davanti alla sede dell'azienda a Pioltello. Presidi anche al deposito di via Dione Cassio, a Milano, e già preannunciati quelli di Sesto. 🔗 Milanotoday.it - Esselunga, corrieri ancora in sciopero. I sindacati: "Stop immediato cassa integrazione" Prosege la protesta dei lavoratori impiegati nella logistica. A dieci giorni dall'inizio delloi driver, in un centinaio, si sono riuniti davanti alla sede dell'azienda a Pioltello. Presidi anche al deposito di via Dione Cassio, a Milano, e già preannunciati quelli di Sesto. 🔗 Milanotoday.it

Sciopero corrieri Esselunga, sindacati dopo l'incontro in prefettura: "Sciopereremo a oltranza" - È durato quattro ore il confronto in prefettura a Milano sulla vertenza che vede protagonisti i lavoratori della logistica in appalto per Esselunga. Ma per i sindacati presenti al tavolo di confronto (Filt Cgil, Filt Cisl e Uiltrasporti), l'incontro si è chiuso senza esito positivo. La nota... 🔗milanotoday.it

Esselunga, dopo lo sciopero dei corrieri cassa integrazione per 200 dipendenti in un magazzino - Cassa integrazione per circa 200 dipendenti. Esselunga, in una nota, venerdì 25 aprile, ha comunicato l'avvio dello strumento della cassa integrazione "a causa dello sciopero in corso indetto dalla Filt Cgil Milano nei confronti delle aziende che forniscono i servizi di consegna per le spese... 🔗milanotoday.it

Corrieri Bartolini in sciopero, i sindacati: “Condizioni di lavoro disumane, servono assunzioni” - È iniziato nella mattina di martedì 23 aprile, in corso Perrone, lo sciopero dei corrieri Bartolini, indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil Liguria, Fit Cisl Liguria e Uiltrasporti Liguria. I lavoratori si sono radunati in presidio per manifestare contro quelle che definiscono condizioni di... 🔗genovatoday.it

Esselunga, corrieri ancora in sciopero. I sindacati: "Stop immediato cassa integrazione" - Prosege la protesta dei lavoratori impiegati nella logistica Esselunga. A dieci giorni dall'inizio dello sciopero i driver, in un centinaio, si sono riuniti davanti alla sede dell'azienda a Pioltello. 🔗milanotoday.it

Sindacati proclamano stato agitazione per driver Esselunga - Proseguono le proteste dei driver delle aziende Brivio & Viganò Logistics, Deliverit e Capdelivery coinvolte nelle consegne nel Milanese della spesa on line per Esselunga, che ha deciso di mettere in ... 🔗ansa.it

Esselunga, i sindacati proclamano lo stato di agitazione: “Ritirate la cassa integrazione” - In un comunicato Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato l’iniziativa legata al perdurare della mobilitazione dei driver iniziata prima di Pasqua ... 🔗milano.repubblica.it