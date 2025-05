Esponente di FI aggredito insieme al figlio a Secondigliano

Tempo di lettura: < 1 minuto"Nel pomeriggio di ieri, l'attivista sindacale Giuseppe Alviti, responsabile territoriale di Forza Italia dipartimento legalità e giustizia, e' stato aggredito con il figlio in braccio durante una diretta social, in cui esponeva le problematiche di viabilità in Via Cupa Capodichino.Responsabile della vile aggressione verbale e fisica un consigliere della maggioranza, con alcuni collaboratori, aggravata dalla presenza del figlio di appena di 15 mesi.Consideriamo tale fatto di una gravità assoluta e richiediamo ad horas le scuse del consigliere e chiarimenti da parte del Presidente della Municipalità", così nella nota Iris Savastano, segretario cittadino di Forza Italia Napoli.

