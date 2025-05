Escursionisti incendi e un malore | primo maggio di lavoro per vigili del fuoco elicottero e soccorritori

primo maggio di lavoro per i vigili del fuoco, ma anche per il 118, i volontari delle pubbliche assistenze e il soccorso alpino. con diversi interventi nel corso della giornata. Di seguito alcuni di quelli più significativi. Intorno alle 13 mobilitazione per i soccorsi nel parco di Portofino.

Cina: consegna primo grande impianto smart di addestramento al soccorso per incendi boschivi - Il primo impianto intelligente di addestramento al soccorso in caso di incendi boschivi su larga scala e’ stato recentemente consegnato al Centro nazionale di soccorso di emergenza della regione sud-occidentale, segnando una svolta nelle capacita’ della Cina di simulare e combattere gli incendi boschivi. La China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) ieri ha annunciato sul suo account WeChat che il sistema avanzato, sviluppato da un istituto di ricerca dell’Accademia cinese della tecnologia dei veicoli da lancio (CALT), una filiale della CASC, ha superato i test di ... 🔗romadailynews.it

Il giro in bici per il Primo Maggio finisce in tragedia: malore fatale, ciclista 50enne muore sull'asfalto - Tragedia nel Barese: ciclista 50enne colto da malore muore sull'asfalto. Il giro in bici tra amici per il Primo Maggio si trasforma in dramma. È quello che è successo questa mattina... 🔗quotidianodipuglia.it

Bimba di 9 anni salva la nonna colpita da un malore: aveva imparato il primo soccorso a scuola - Ad Arezzo una bambina di 9 anni ha salvato la nonna colpita da un malore in casa: ha chiamato il 112 e atteso l'arrivo dei soccorsi. La bimba aveva seguito un corso di pronto soccorso a scuola.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Malore sul sentiero di montagna, 64enne si accascia e sviene: i passanti lo vedono cadere a terra e chiamano i soccorsi - FREGONA (TREVISO) - Escursionista colpito da un malore in montagna, si accascia e perde i sensi. È successo oggi, primo maggio, nei pressi del monte Pizoc, a Fregona. L'uomo, ... 🔗msn.com

Escursionisti, incendi e un malore: primo maggio di lavoro per vigili del fuoco, elicottero e soccorritori - Nel pomeriggio pompieri al lavoro anche per un paio di incendi per cause in via di accertamento, uno sopra Chiavari in una baracca di contadini e uno in un balcone in un palazzo di via Due Dicembre ... 🔗genovatoday.it

Colpito da un malore in montagna: 64enne sviene a terra privo di sensi, interviene l’elisoccorso - FREGONA (TREVISO) – Paura nella tarda mattinata del primo maggio lungo un sentiero nei pressi dell’Agriturismo Le Crode, poco sotto la cima del Monte Pizzoc. Un uomo di 64 anni, residente a Mussolente ... 🔗nordest24.it