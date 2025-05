Escursionisti belgi bloccati in un canalone | vivi per miracolo

Si erano smarriti durante una escursione sul monte Tuoro, in provincia di Avellino: dopo ore di ricerche, una coppia di turisti belgi residenti a Bruxelles è stata ritrovata e portata in salvo dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico e dai militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Marito e moglie erano partiti da Chiusano San Domenico per raggiungere la vetta, ma nel percorso di ritorno sono rimasti bloccati all'interno di un canalone dove sono stati individuati alcune ore dopo l'allarme lanciato al 112 dei carabinieri. I due Escursionisti sono stati imbragati e portati in salvo. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

